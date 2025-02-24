Российский актер Ефремов сорвал досрочный выход на свободу. В колонии у него нашли запрещенный предмет

В камере путиниста нашли телефон

Российский актер и сторонник кремлевского режима Михаил Ефремов, который в 2020 году сел за решетку после пьяного смертельного ДТП, снова отличился. Несмотря на все свои старания притворяться образцовым заключенным, он умудрился сорвать собственные шансы на условно-досрочное освобождение (УДО).

В его камере обнаружили запрещенный телефон. И не какой-нибудь старенький кнопочный, а современный смартфон, которого в колонии быть не должно. Это автоматически уменьшает шансы на выход на свободу раньше срока. Об этом пишет пропагандистский Телеграмм-канал.

Как телефон попал к нему – загадка, но, зная российскую "зону", можно лишь догадываться о коррупционных схемах или других "чудесах" местной системы. Теперь досрочно выйти из тюрьмы Ефремов сможет, только если докажет, что это не его смартфон и он не имеет к нему никакого отношения.

Интересно, что в свое время Ефремов пытался играть в "оппозицию", но после вторжения России в Украину быстренько стал "за своих" и даже хотел пойти воевать против Украины взамен на досрочное увольнение. Поддержка путинского режима, как видим, не помогла ему избежать проблем даже в тюрьме.

Напомним, что Михаил Ефремов, находясь за рулем своего авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика погиб. По результатам экспертизы, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему присудили 7 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит небинарный ребенок Ефремова. У путиниста 6 детей от 5 разных браков, однако одна из дочерей особенно отличается – она решила стать мужчиной.