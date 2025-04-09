Актор-путініст Єфремов достроково вийшов з в'язниці. За що він сидів та як змінився за роки там (фото)

У середу, 9 квітня, із колонії випустили російського актора Михайла Єфремова

Російський актор-путініст Михайло Єфремов досяг через суд умовно-дострокового звільнення. У середу, 9 квітня, його випустили з колонії у Білгородській області і таємно відвезли, щоб уникнути натовпу журналістів. Актор, який скаржився на проблеми зі здоров’ям, вирушив до Москви, де планує поправити здоров’я та повернутися до акторської діяльності.

Зазначимо, що Єфремов був засуджений на 8 років за п’яну ДТП, яку влаштував у червні 2020 року, і внаслідок якої загинула людина. За рішенням суду він був поміщений до Білгородської виправної колонії №4, де мав відбувати восьмирічний термін.

Як тільки з’явилася можливість, Єфремов почав подавати прохання на УДЗ, і майже через 5 років відсидки суд схвалив дострокове звільнення актора. Весь час у в’язниці Михайло Єфремов скаржився на проблеми з легенями та проходив обстеження у пульмонолога. При цьому співкамерники актора, за даними росЗМІ, стверджують, що він увесь час в колонії курив міцні цигарки.

Михайло Єфремов у в’язниці

Треба сказати, що за час у в’язниці Єфремов сильною змінився — він помітно постарів, змарнів і схуд. Ймовірно, на його вигляд вплинули не лише тюремні умови, а й проблеми зі здоров’ям, на які він скаржився.

Зазначимо, що у квітні 2022 року адвокат Єфремова заявив, що його клієнт підтримує агресивну війну Путіна проти України. За словами Петра Хархоріна, актор заявив, що "у керівництва РФ не було іншого виходу, тому він позитивно ставиться до того, що відбувається".

У вересні 2024 року російське видання Lenta.ru з посиланням на джерело з оточення родини актора повідомило, що Михайло Єфремов нібито збирався на "СВО". Він хотів подати клопотання про відправлення із колонії на війну в Україну. Більше того, артист був готовий стати танкістом, оскільки вміє водити танк.

Михайло Єфремов у в’язниці

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає небінарна дитина актора Єфремова. Схоже, його дочка вирішила стати сином.