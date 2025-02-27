В России придумали новый праздник с парадом на Красной площади

Эксперты уже одобрили его

В РФ уже в ближайшее время может появиться новый праздник — Всероссийский день футбола. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Об этом сообщает Sport Baza. Российские чиновники из Минспорта, Минтруда и МИД, а также эксперты Российской академии наук (РАН) уже дали свое положительное экспертное заключение по этому поводу.

"Идея установления Всероссийского дня футбола как общенационального праздника в полной мере соответствует почти полуторавековой истории этой игры в нашей стране", — гласит заключение экспертов.

Добавим, что праздновать Всероссийский день футбола планируют ежегодно в последнюю субботу мая. В сам праздник предлагается организовывать тематические фестивали и различные мероприятия в российских регионах и даже проводить парад на Красной площади. Одобрить праздник должны в правительстве, после чего соответствующий документ будет направлен на подпись главе Кремля Владимиру Путину.

В сети лишь высмеяли данную идеи. Пользователи шутят, что праздник — "нескрепный", ведь футбол — английская игра.

К слову, в Украине есть Всеукраинский день футбола, который отмечается ежегодно 29 апреля (в этот день в 1992 году национальная команда сыграла свой первый матч). Кроме того, 10 декабря в мире отмечают Всемирный день футбола.

Ранее в РФ рассказали, когда их вернут в международный футбол. Также ФИФА назвала условие для возвращения России.