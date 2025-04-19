Массовое дезертирство: в Краснодаре более 100 россиян сбежали из воинской части (видео)

Обошлось без жертв и пострадавших, территорию комендатуры и близлежащие районы оцепили силы Росгвардии и полиции.

Более 100 российских военных, не желавших участвовать в боевых действиях в Украине, скрылись с территории места содержания в российском городе Краснодар. Они сломали ограждение воинской части и разбежались по городу, российские силовики пытаются их поймать.

Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что на территории одной из военных комендатур в Краснодаре в специально огражденном городе, как в концлагере, содержали большую группу солдат, самовольно покинувших часть (эта категория в РФ называется "СОЧ").

Вечером 18 апреля более 100 таких солдат сломали забор и вышли сначала на территорию непосредственно военной комендатуры, а затем разбежались по городу. Они не были вооружены, поэтому некоторых россиян удалось задержать. Обошлось без жертв и пострадавших, территорию комендатуры и близлежащие районы оцепили силы Росгвардии и полиции. Ведутся проверки автомобилей, росгвардейцы ищут беглецов.

Для справки. Самовольное оставление воинской части – не то же, что дезертирство. Это значит, что военный покинул подразделение без разрешения командиров, но затем вернулся – в отличие от дезертиров, которые убегают, что называется, "навсегда".

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уменьшении случаев СЗЧ в украинской армии. Столько случаев СЗЧ в этом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны.

Ранее "Телеграф" писал, как часто военные возвращаются на службу после СЗЧ. Командование ВСУ рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации.