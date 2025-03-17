Полысел и набрал в весе: как изменился Лукашенко за последние 10 лет у власти

Похоже товарищ Путина собирается возглавлять Беларусь до самой смерти

Александр Лукашенко — президент Беларуси, который после выборов в 2025 году начал свой седьмой срок в этой должности. Он известен своими гневными высказываниями относительно Зеленского и дружбой с Путиным, которому помогает воевать в Украине. А еще за последние годы "пюрер" сильно изменился внешне.

"Телеграф" расскажет и покажет, как изменилась внешность Александра Лукашенко за последние 10 лет.

Лукашенко — облысел и потолстел

Свою президентскую карьеру на посту главы Беларуси Александр Лукашенко начал в 1994 году. В то время ему было 40 лет, и это был энергичный мужчина высокого роста и крепкого телосложения. а еще у него было куда больше волос на голове и уже имелись густые черные усы.

Так Лукашенко выглядел в 2007 году. Фото: Getty Images

К слову, про усы. Как известно, они стали неотъемлемой частью образа белорусского диктатора и остаются с ним на протяжении всей его политической карьеры. Однако в последние годы и усы, и остатки лысеющей шевелюры на голове заметно поседели. Сам Лукашенко за последние 10 лет сильно постарел и набрал лишний вес. А это вместе с высоким ростом сделало его едва ли не великаном, особенно на фоне высохшего старика Путина, к которому он на днях ездил с очередным визитом.

Так Лукашенко выглядел в 2015 году. Фото: Getty Images

Так Лукашенко выглядел в 2015 году. Фото: Getty Images

Отметим, что в январе 2025 года в Беларуси состоялись очередные выборы, на которых, как и было ожидаемо, снова победил 70-летний Лукашенко. Его поддержка среди белорусов просто поражает — за него проголосовали 87,6% избирателей и этот показатель стал рекордным за все 30 лет правления бацьки.

А так Лукашенко выглядит в 2025 году. Фото: Getty Images

А так Лукашенко выглядит в 2025 году. Фото: Getty Images

А так Лукашенко выглядит в 2025 году. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Беларуси Лукашенко показал на карте, откуда якобы готовится перемирие в присутствии Путина.