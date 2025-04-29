Украина была в составе СССР 74 года

Президент России Владимир Путин признал общий вклад народов бывшего СССР, в частности Украины, в победу над нацизмом. Он отметил, что День Победы является общим достоянием для России и других стран, когда-то входивших в состав Советского Союза.

Соответствующее заявление он сделал на международном форуме в Волгограде. Как сообщают российские государственные медиа, Путин отметил, что в годы войны народы вместе прошли через тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее.

"В годы войны наши народы вместе прошли сквозь самые тяжелые испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма — это наше общее достояние", — сообщил российский диктатор.

Также он сообщил, что Москва ожидает участия лидеров и воинских подразделений других стран в параде Победы на Красной площади.

В годы Второй мировой войны было мобилизовано более 110 миллионов солдат. Общие потери военных и гражданского населения составляют по разным оценкам от 50 до 75 миллионов человек. Из них около 8-10 миллионов были украинцами, что составляло почти четверть всего населения Украины того времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что предложенное Владимиром Путиным "перемирие" с 8 по 11 мая является попыткой обезопасить себя от ударов украинской армии. Кремлевский лидер стремится провести празднование Дня победы на Красной площади без угрозы атак, в том числе ударов дронов.