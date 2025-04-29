Россия потеряла танки на поле боя в Украине и хочет компенсировать их неожиданным способом

В России добрались до разработчиков World of Tanks

Генеральная прокуратура Российской Федерации обвиняет руководителей Wargaming и Lesta Games, которые совместно разработали популярную во всем мире компьютерную игру World of Tanks, в экстремизме. Одну из компаний предлагают национализировать.

Соответствующие материалы поданы в Таганский суд города Москва. Об этом пишут российские СМИ.

Глава Lesta Games Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый обвиняются в экстремистской деятельности Генпрокуратурой РФ из-за поддержки Украины. Орган намерен добиться запрета их деятельности и конфисковать Lesta Games в доход государства.

Разработка World of Tanks была разделена в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Wargaming покинула свои офисы в России и Беларуси и передала разработку русской версии игры Lesta Games. Таким образом, последняя технически все еще находится под юрисдикцией Генеральной прокуратуры России.

По данным Генпрокуратуры, мужчины писали в соцсетях посты против так называемой Специальной военной операции. В деле фигурируют скрины их публикаций с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили".

За это руководителей обеих компаний просят наказать, признать экстремистами и запретить деятельность на территории РФ. А кроме того, полностью национализировать Lesta Games.

Оба разработчика World of Tanks пока воздерживаются от официальных заявлений, однако Lesta Games дала комментарий в корпоративном Telegram-канале.

"Компания работает в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации у нас нет. Мы ничего не нарушали и нам нечего бояться", – говорится в публикации.

Напомним, в течение своего четвертого срока в должности президента Владимир Путин преследовал более 116 000 человек. Это новый "рекорд" в количестве репрессированных за послесталинскую историю России.