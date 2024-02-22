Осталось догнать Сталина. Путин уже превзошел Хрущева и Брежнева в репрессиях — цифры

Путинский режим переплюнул советское время

В течение своего четвертого срока в должности президента Владимир Путин преследовал более 116 000 человек. Это новый "рекорд" в количестве репрессированных за послесталинскую историю России.

Были изучены уголовные и административные дела, поступившие в суды в 2018-2023 гг. Об этом говорится в исследовании "Проект".

По статьям, считающимся репрессивным по мнению правозащитников (экстремизм, оправдание терроризма, фейки, дискредитация армии), 5613 человек стали объектами уголовного преследования. К этому количеству нужно добавить еще и тех, кто не согласился пойти на войну в Украину, а также обвиняемых в измене, шпионаже и т.д. Итого это 11442 репрессированных.

Для сравнения, с 1956 по 1961 год по статьям ст. 70 ("Антисоветская агитация") и 190 ("Распространение заведомо ложных выдумок, порочащих советское государственное и общественное устройство") осудили 4883 человека. А с 1962 по 1985 год по ним же еще 3234 человека.

Также было сочтено количество оштрафованных за высказывание и участие в митингах, а это около 105 тысяч человек. Напоминает советское время, когда власть преследовала любые проявления несогласия. Кроме того, в последний год многие люди были вынуждены покинуть страну, потеряли работу или образование из-за своих взглядов.

За нарушение карантинных мер после их отмены власти наложили штрафы на 159 тыс. человек. Еще почти 600 тыс. человек получили штрафы за то, что не подчинялись требованиям силовиков.

Это лишь часть репрессий, осуществляющих путинский режим. Недавно стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Окружение и сторонники политика обвиняют в этом Путина.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин повысил топ-чиновника. Соответствующий указ был подписан три дня спустя после того, как в колонии умер Алексей Навальный.