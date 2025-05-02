Нечем отбиваться? Россияне в отчаянии из-за ударов по Крыму

Полуостров атаковали не только дроны

Атака на временно оккупированный Россией Крым изрядно обеспокоила оккупантов. Ведь взрывы раздавались не только на российских аэродромах в Бельбеке и Новофедоровке, а возле газодобывающих вышек.

Как отмечают пропагандистские каналы, "власти" полуострова должны решить этот вопрос, ведь это угрожает не только добыче газа. Россияне также отметили, что фактически никак не могут бороться с морскими безэкипажными катерами (МБЭК).

"Высокая маневренность надводных аппаратов противника не позволяет имеющимися на берегу средствами нанести им огненное поражение. Не с советской же гаубицы Д-30 по ним бить. Да и вертолеты/самолеты применять опасно", — говорится в сообщении.

По словам оккупантов, в ночь на 2 мая Крым атаковали и беспилотники, именно поэтому в небо не поднимали самолеты. К тому же, россияне уже признали, что украинские дроны настолько быстро модернизируются, что ни РЭБ, ни ПВО не успевают за ними.

"Противник почти каждый месяц совершенствует свои дроны, что повышает их помехоустойчивость. Надо ускорять развитие собственных дронов, усовершенствование линии обороны Крыма", — говорят россияне.

Оккупанты призывают "власть" полуострова как можно быстрее решить вопрос с атаками на важные объекты, ведь эффективных способов борьбы с МБЭК у них нет. Даже признаются, что и своих безэкипажных катеров тоже нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дроны атаковали завод по производству "шахедов" в России.