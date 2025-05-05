Долетіли аж туди? У росіян паніка в аеропорті за 4 тисячі кілометрів від України (карта)

Літаки не можуть ні приземлитися, ні вилетіти

Тривожна ніч у Росії, де оголошували план "Килим" для аеропортів, переросла в не менш тривожний ранок. Паніка охопила росіян за тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Про це свідчать повідомлення у російських ЗМІ. За їхніми даними, з 10-ї ранку (за місцевим часом) 5 травня в аеропорту Надим, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, оголошено тривогу.

Через загрози запроваджено план "Килим", а літаки не можуть ні приземлитися, ні вилетіти.

Для довідки: планом "Килим" у Росії називають режим закритого неба. Це означає вимогу негайної посадки чи відходу із зони впливу такого режиму всіх (за деякими винятками) бортів, що у повітрі. Його вводять у таких випадках:

незаконне перетинання державного кордону РФ повітрям;

застосування зброї чи бойової техніки (наприклад, військових літаків) проти повітряного судна-порушника;

поява в небі невідомого літального об’єкта та інших матеріальних об’єктів (наприклад, БПЛА).

Найчастіше під час війни Росії проти України такий режим росіяни запроваджують через загрозу БПЛА. Це означає, що, ймовірно, на підльоті до міста Надим було зафіксовано дрони.

Примітно, що Надим знаходиться за 4 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше вранці план "Килим" вже вводили в Москві та Підмосков’ї. Ця область опинилася під ударом дронів. Росіяни скаржилися на вибухи.

Раніше ми писали про те, що тимчасово окупований росіянами Крим у ніч проти 2 травня перебував під масованою атакою БПЛА.