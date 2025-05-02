Взрывы, прилеты и истерика ПВО: в оккупированном Крыму "движуха", под ударом российские аэродромы (видео)

Россияне традиционно врут про "сбитие беспилотников", несмотря на видеодоказательства многочисленных попаданий

Временно оккупированный россиянами Крым в ночь на 2 мая находился под массированной атакой БПЛА. Беспилотники посетили российские аэродромы в Бельбеке и Новофедоровке, взрывы были слышны также в Симферополе, Севастополе, Армянске, Гвардейском и других локациях полуострова.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер". По данным канала, российская противовоздушная оборона пыталась работать возле Севастополя и Симферополя, жители населенных пунктов Углово, Андреевка, Вилино и Песчаное недалеко от аэродрома "Кача" жаловались, что у них "вылетают двери и окна".

Оккупационный "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев поспешил заявить, что взрывы в Севастополе, от которых, по заявлениям местных, "дрожат окна и двери" – это якобы работа российской ПВО по беспилотникам. Он соврал, что уже якобы семь БПЛА были сбиты. Однако у местных относительно лжи Развожаева другое мнение.

"Севастопольцы сообщают, что такого массового налета дронов еще не было", – говорится в сообщении мониторингового канала.

По данным канала, первые взрывы прогремели еще в Феодосии около 22 часов 1 мая. Начиная с полуночи, взрывов стало гораздо больше. В целом, если подытожить все сообщения с мест, взрывы и/или попадания были зафиксированы в следующих локациях временно оккупированного Крыма:

Феодосия (взрывы);

Севастополь (взрывы, возможно попадание);

Симферополь (взрывы);

Армянск (взрывы);

Джанкой и Джанкойский район (взрывы);

Саки и Сакский район, аэродром возле Новофедоровки (взрывы и попадания);

аэродром "Бельбек" (взрывы и попадания);

аэродром "Кача" и окрестности (взрывы и попадания);

военные объекты вблизи Гвардейского и Красного – аэродром и военная часть (взрывы и попадания).

Интересно, что воздушная тревога в Севастополе была объявлена только после двух с половиной часов атаки и многочисленных взрывов. Местные жители заявили, что в некоторых атакованных районах тревогу не объявляли вообще. Также много жалоб на то, что российское ПВО не справилось с задачей отражения атаки беспилотников: несмотря на истерическую стрельбу в небо, результатов мало. В сети уже есть видео, на которых подтверждены взрывы на аэродромах "Кача", "Бельбек", "Саки", в Гвардейском и расположенном близ него н/п Красное.

Отметим, что Украина не отказалась от цели уничтожить Крымский мост — престижный проект Путина и важный элемент логистики для армии России в войне против Украины. Этот мост до сих пор является целью номер один для Сил обороны.