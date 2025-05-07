"Вот отношение Путина к пешкам". Стало известно, будут ли Янукович и Асад на параде 9 мая

В сети сомневаются, живы ли они

Кремль не пригласил на парад 9 мая в Москве бывших иностранных лидеров, проживающих в России. Очевидно речь идет о двух беглых президентах — украинском Викторе Януковиче и сирийском Башаре Асаде.

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова передают росСМИ. Кроме того спикер Кремля заверил, что российские военные делают все необходимое, чтобы празднование "прошло в спокойной и мирной обстановке".

Как реагируют в сети

Комментаторы новости о том, что Януковича и Асада не пригласили на парад в Москве, не удивлены этим, ведь именно такова судьба "пешек Путина". Некоторые сомневаются, что они вообще живы.

"Кому нужны президенты без страны", "Вот и все, вот отношение Путина к его же пешкам", "Вот житуха у диктаторов, до гроба прятаться и то если повезет", "Вот такое оно, "убежище" для людоедов", "А живы ли они? Вот поэтому то и не пригласили", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 28 апреля 2025 года Янукович получил 15 лет лишения свободы по решению Подольского районного суда Киева. Его осудили за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству. Также ранее он был осужден за госизмену.