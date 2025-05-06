Удара по Москве не будет? СМИ раскрыли планы Украины на 9 мая

Атака на парад 9 мая в Москве маловероятна

Украинские военные не собираются атаковать Москву во время парада 9 мая, несмотря на недавние атаки дронов на российскую столицу. Высокопоставленные чиновники оборонного ведомства Украины считают, что такие действия сейчас не будут успешны из-за усиленной противовоздушной обороны Москвы.

Кроме того, атака на парад, где присутствуют представители других стран, может вызвать негативную реакцию западных партнеров. Об этом пишет The Washington Post.

По словам издания, в России усилились спекуляции, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неудобное положение перед его союзниками — делегациями Китая, Индии, Сербии, Словакии и других стран. Однако украинская сторона отрицает такие намерения.

Представитель оборонных сил Украины, пожелавший сохранить анонимность, отметил в разговоре с американским изданием: "Как видите, они переместили все системы противовоздушной обороны России для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не будет иметь успеха". По его словам, украинские атаки возможны в других регионах России, но не в Москве.

Тем временем Кремль активно готовится к празднованию 80-летия победы над нацистской Германией. По информации помощника Путина Юрия Ушакова, на мероприятии ожидается присутствие не менее 29 глав государств, в том числе лидеров Бразилии, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, Эфиопии и Египта. Также в параде примут участие военнослужащие из 13 стран, включая большинство бывших советских республик, Китай, Египет и Вьетнам.

МИД Украины призвал государства не допускать участия своих военнослужащих в параде. Украинские дипломаты подчеркнули, что марширование наряду с российскими войсками означает "разделение ответственности за кровь убитых украинских детей, гражданских и солдат, а не празднование победы над нацизмом", отмечает издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ночью Россию атаковали более сотни беспилотников. Дроны долетели и до Москвы. Сигналы воздушной тревоги раздавались в нескольких регионах РФ.