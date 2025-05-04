Внезапная болезнь Вучича и Фицо перед поездкой в Москву насмешила сеть: лучшие мемы

Желающих посетить путинский парад становится все меньше

Парад в Москве к 9 мая в этом году явно запомнится надолго хотя бы из-за того, что сразу несколько европейских лидеров резко "заболели" за несколько дней до его проведения. Примечательно, что это произошло незадолго после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался гарантировать их безопасность во время визита в Москву.

Столь любопытное "совпадение обстоятельств" не осталось без внимания пользователей сети, которые начали создавать по этому поводу мемы. "Телеграф" собрал лучшие.

Как известно, президент Сербии Александр Вучич во время визита в США испытал проблемы с сердцем и был вынужден вернуться на родину. После этого стало известно, что слегка приболел и премьер Словакии Роберт Фицо. В сети уже допустили, что здоровье пора проверить и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Поскольку пока неизвестно, чем болеет Фицо, то пользователи сети допустили, что у него и Орбана может быть проблемы пониже пояса.

Не стали они исключать и то, что это были просто отговорки.

Любопытно и то, что другие лидеры тоже задумались о том, стоит ли им ехать в Россию. Например, показательным оказался отказ от участия премьера Индии Нарендры Моди.

Привлечь зрителей не помогла даже "зажигательная" программа мероприятий.

Пользователи сети также отметили, что и российской верхушке пора задуматься о том, чтобы участвовать в мероприятиях дистанционно.

Как сообщалось ранее, в преддверии 9 мая у россиян начинается период появления безграмотных плакатов. Традиционных фотографий штурмовиков СС в этом году пока замечено не было, однако уже появились плакаты ко "Дню поПеды".