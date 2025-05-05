Как выглядит репетиция парада в Москве, какую технику покажет Путин и какие выводы уже можно сделать

Современной техники на параде будет достаточно, чтобы показать гостям из Венесуэлы и Буркина-Фасо российскую военную мощь

В российской столице прошла вторая репетиция парада в честь 9 мая, в преддверии которого "заболели" сразу два европейских лидера. Во время подготовительных мероприятий в городе традиционно перекрывали улицы.

Также в Москве и области ограничили мобильную связь и интернет для "обеспечения безопасности" во время подготовки к параду. Абоненты всех мобильных операторов жаловались на сбои связи. Об этом сообщают российские СМИ.

В репетиции парада задействовали исторические танки Т-34, которые начали выпускаться серийно в 1940 году. В 1945 году Советская армия штурмовала Берлин именно на этой технике.

В мероприятии принимали участие танки Т-90М "Прорыв", бронетранспортеры "Курганец", БМП-3,ЗРК С-400, ОТРК "Искандер", ядерные ракетные комплексы "Ярс". Большая часть вооружений, которые будут продемонстрированы на Красной площади, используется в войне против Украины.

На репетиции видели и ударные беспилотники Shahed 136, которые россияне называют "Герань-2". Каждую ночь налеты "шахедов" становятся причиной гибели мирных украинцев, в том числе детей, проживающих в разных городах.

По центру российской столицы прошагали курсанты военных академий и вузов, парадные расчеты железнодорожных войск, Росгвардии, Военно-морского флота и МЧС, а также участники боевых действий в Украине. Всего в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих.

Ожидается, что в 2025 году над Красной площадью 9 мая пройдут строем боевые самолеты и вертолеты российской армии. В последние три года воздушная часть парада отменялась по разным причинам.

Очевидцы сняли на видео репетицию с участием авиации, которая проходила отдельно. На кадрах можно увидеть шесть летящих над Москвой самолетов, традиционно рисующих триколор.

Известно, что в тренировочном полете участвовали Су-30СМ, МиГ-29 и группа из шести Су-25.

Что говорят эксперты

"Из тех видео, что имеются в открытом доступе, можно предположить, что на параде 9 мая будет показана историческая техника времен Второй мировой войны. В частности, танки Т-34. Также планируется прохождение современной техники. Например, "брони" на гусеничной платформе "Армата" и колесной "Бумеранг", а также ракетного комплекса "Ярс". Не обойдется, очевидно, и без танков Т-90", – рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Он также считает, что, по всей видимости, покажут и наиболее "свежую" российскую 152-мм САУ "Мальва", производство которой началось в 2023 году.

"Современной техники на параде будет достаточно, чтобы показать гостям из Венесуэлы и Буркина-Фасо российскую военную мощь. Только на фронте, скорее, появятся Т-34, чем что-то на платформе "Армата", – резюмировал Попович.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил в комментарии "Телеграфу", что какую технику будет показывать Кремль 9 мая, вопрос второстепенный, главное, с чем мы подойдем к этой дате. По его словам, будущее войны полностью зависит от развития событий до и после 9 мая.

Ранее мы писали, что россияне усиливают систему противовоздушной обороны Москвы, превращая её в настоящий укрепленный бастион накануне 9 мая.