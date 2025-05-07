"Ось ставлення Путіна до пішаків". Стало відомо, чи будуть Янукович та Асад на параді 9 травня

У мережі мають сумніви, чи живі вони

Кремль не запросив на парад 9 травня у Москві колишніх іноземних лідерів, які мешкають у Росії. Вочевидь йдеться про двох президентів-втікачів — українського Віктора Януковича та сирійського Башара Асада.

Про це заявив прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його слова передають росЗМІ. Крім цього речник Кремля завірив, що російські військові роблять все необхідне, щоб святкування "пройшло у спокійній та мирній обстановці".

Як реагують у мережі

Коментатори новини про те, що Януковича та Асада не запросили на парад у Москві, не здивовані цим, адже саме така доля "пішаків Путіна". Деякі мають сумніви, що вони взагалі живі.

"Кому потрібні президенти без країни", "Ось і все, ось ставлення Путіна до його ж пішаків", "Ось житуха у диктаторів, до труни ховатися і якщо пощастить", "Ось такий він, "притулок" для людожерів", "А чи живі вони? Ось тому те й не запросили", "Як так – парад без найкращих людей?", — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 28 квітня 2025 року Янукович отримав 15 років позбавлення волі за рішенням Подільського районного суду Києва. Його засудили за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства. Також раніше його було засуджено за держзраду.