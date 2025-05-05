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Посмотрите, как украинские военные прошли парадом в сердце Лондона: их приветствовал сам король

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Парад в Лондоне Новость обновлена 05 мая 2025, 17:02
Парад в Лондоне. Фото REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Всего в параде в Лондоне приняли участие всего 10 украинских военнослужащих

Украинские военнослужащие торжественно прошли парадом в центре Лондона в честь 80-летия завершения Второй мировой войны. Во время официальной церемонии, которая состоялась при участии королевской семьи, украинская колонна была встречена громкими аплодисментами, а король Чарльз III лично отдал им честь.

Об этом сообщает издание The Telegraph. Марш проходил в самом сердце британской столицы – на улице Мелл, ведущей в Букингемский дворец. Присутствовавшие тепло поддержали украинских военных, что сигнализирует о непреклонной поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Украинские военные на параде в Лондоне. REUTERS/Jaimi Joy/Pool
Украинские военные на параде в Лондоне. REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Судя по видеокадрам, опубликованным изданием, в параде приняли участие десять украинских военнослужащих.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Великобритания, вероятно, передала Украине весь имеющийся парк 155-мм самоходных артиллерийских установок AS90, которых в Вооруженных силах страны насчитывалось около 80 единиц. Сейчас ни одно из этих САУ не числится в боевом составе британской армии, что может свидетельствовать об их полной передаче украинской стороне.

Теги:
#Великобритания #Лондон #Парад #ВСУ