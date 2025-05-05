Посмотрите, как украинские военные прошли парадом в сердце Лондона: их приветствовал сам король

Всего в параде в Лондоне приняли участие всего 10 украинских военнослужащих

Украинские военнослужащие торжественно прошли парадом в центре Лондона в честь 80-летия завершения Второй мировой войны. Во время официальной церемонии, которая состоялась при участии королевской семьи, украинская колонна была встречена громкими аплодисментами, а король Чарльз III лично отдал им честь.

Об этом сообщает издание The Telegraph. Марш проходил в самом сердце британской столицы – на улице Мелл, ведущей в Букингемский дворец. Присутствовавшие тепло поддержали украинских военных, что сигнализирует о непреклонной поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Украинские военные на параде в Лондоне. REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Судя по видеокадрам, опубликованным изданием, в параде приняли участие десять украинских военнослужащих.

🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Напомним, ранее Телеграф писал, что Великобритания, вероятно, передала Украине весь имеющийся парк 155-мм самоходных артиллерийских установок AS90, которых в Вооруженных силах страны насчитывалось около 80 единиц. Сейчас ни одно из этих САУ не числится в боевом составе британской армии, что может свидетельствовать об их полной передаче украинской стороне.