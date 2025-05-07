Парад страху. Експерти пояснили, як цьогорічне 9 травня стане кошмаром для Путіна

Очікувати яскравої реакції від росіян не варто

У столиці Росії спостерігається транспортний та комунікаційний колапс на тлі масованих атак безпілотників напередодні 9 травня. Як пишуть підконтрольні Кремлю медіа, через перебої з мобільним зв’язком і інтернетом у місті значно зросли ціни на поїздки в таксі, а в аеропортах затримуються або скасовуються десятки рейсів. Авіакомпанія "Побєда" вже оголосила про скасування частини рейсів на 6 і 7 травня, а в Росавіації визнали вимушене об’єднання або скасування рейсів з подальшою компенсацією пасажирам. Через загрозу ударів дронів у Москві навіть двірників перевели в цілодобовий режим патрулювання дахів із біноклями. При цьому, у працівників немає інструкцій, що робити у випадку виявлення БПЛА, окрім — "телефонуйте 112". Це ще один приклад того, наскільки безпорадним виглядає російський режим перед обличчям нових реалій війни.

"Телеграф" звернувся за коментарями до експертів, аби з’ясувати, що означають ці події для самого Володимира Путіна та його режиму. Російський соціолог Ігор Ейдман, який мешкає в Німеччині, зазначає: ситуація хаотична та дестабілізує систему.

Це нагадує росіянам про війну, багато хто там вже вирішив, що все у них добре і анітрохи на їхньому житті війна не позначається. Але коли країна-агресор веде війну, вона сама теж повинна чекати ударів, у тому числі ударів відплати

Ігор Ейдман

На його думку, до жодних катастрофічних наслідків для путінського режиму ці дії не призведуть, оскільки його руйнування — довгий процес, і його неможливо прискорити пуском пари сотень дронів. Проте він зазначає, що загальний тиск, який Україна продовжує чинити на РФ, все ж наближає втому росіян та державної системи від цієї війни, яка вже достатньо виснажила їхні ресурси.

"Це вже невідворотно наближує її крах. Звісно, чекати, що цей крах станеться завтра, не варто", — зазначив соціолог. На його думку, режим не потребує додаткових аргументів для мобілізації населення: "Головний аргумент там — гроші. За останній рік вони підвищили вартість гарматного м'яса в Росії, тобто виплати по контрактах. У регіонах тільки за підписання контракту виплати доходять до трьох мільйонів. Для Росії, особливо для російської провінції — це великі кошти. Тим паче в тонусі тримає пропаганда. Їм не потрібні якісь додаткові аргументи, щоб змусити росіян воювати, не виступати проти режиму. Для того, щоб воювати, аргумент головний — гроші. А для того, щоб не виступати проти режиму — дубинка поліцейського, в'язниця і так далі", — підсумував Ейдман.

Політолог Володимир Цибулько звернув увагу на глибинну символічність Дня перемоги для Путіна. "День побєдобєсія для Путіна — така пострадянська Пасха. Російський соціум розділений на мусульман, православних, на совків, але потрібне свято, яке б об'єднувало, яке було б витоком державності. І, відповідно, головним Ісусом на розп'ятті це свято зробило Путіна. Цей день став частиною цієї путінської ФСБшної релігії, тому за нього так хапалися", — вважає він.

Володимир Цибулько

На його думку, цьогорічна ситуація — наслідок багатьох факторів: страхів Путіна, війни, складних відносин із Китаєм. Саме тому, каже експерт, "Путін зараз поводиться абсолютно неврастенічно".

"По суті, чому Сі Цзіньпін їде на три дні? Бо це спосіб показати, хто в домі начальник. І ця історія для Путіна є ще одним важливим чинником, бо по суті він відмивається від кидка на Захід, який збісив китайців, і хоче продемонструвати свою вірність Сі Цзіньпіню та отримати якісь від Сі якісь додаткові фішки. Тому це все абсолютно гіперболізовано та спотворено", — пояснив Цибулько.

Щодо реакції російського суспільства на військовий хаос і обмеження, пов'язані з парадом, експерт заявив: "Ну, клясти зараз ніхто нікого не буде публічно, тому що люди реально залякані. Оці посадки за анекдоти, за тверк на Вічному вогні… Реально, залякування зробило свою справу, люди будуть плюватися, але протестні акції навряд будуть". Він додав, що росіяни, попри все, чіпляються за міф перемоги, яка з точки зору втрачених ресурсів, насправді є поразкою, як за елемент ідентичності, бо "в них перемог нема".

На завершення Цибулько схарактеризував сучасну російську ідеологію як симулякр: "Отець Звіздоній — оце те, що зараз витворила російська пропаганда. Воно все хреститься, але обвішане радянськими нагородами. Це абсолютно еклектичний симулятор. Вони спробували комуністичне з імперським злити, з націоналістичним і з християнським. Злили, але воно нежиттєздатне. Вони люблять і Сталіна, і царя-батюшку одночасно".

Журналіст і депутат Вадим Денисенко підкреслює, що приниження Путіна видно всьому світові: "Це позорище для Путіна, глибинне приниження. Він був змушений просити про триденне перемир’я, тобто він передбачав подібні речі. Це було історією, коли весь світ побачив, наскільки Росія є вразливою. Те, що умовний Вучич застряг в Баку і не міг вилетіти до Москви, те, що Путін через інші країни звертався до України, щоб не було нальотів на середмістя Москви, це буде продовженням цього позорища. Я не думаю, що будуть нальоти на Червону площу. З погляду зовнішнього споживача — це приниження. З точки зору внутрішнього — не впевнений, що росіяни будуть сприймати це так. Вони будуть більше ображатися на українців, ніж на власного президента", — вважає він.

Вадим Денисенко

Обмеження в аеропортах, скасування десятків рейсів, мобілізація комунальників з біноклями проти дронів — усе це не є випадковістю, а частиною продуманої демонстрації, як вважає журналіст і публіцист Віталій Портников. За його словами, дії російської влади у дні навколо 9 травня нагадують часи боротьби з кавказьким терором: "Тоді теж було дуже багато обмежень… Але це все подавалося як правильні заходи, спрямовані на збереження людських життів. Так і зараз: краще почекати в аеропорту кілька годин, ніж загинути".

Віталій Портников

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Портников зазначив, що таке посилення заходів безпеки росіяни сприймають не як ганьбу, а як турботу влади про них — логіка "обложеної фортеці" стала звичною. При цьому авторитарні режими, як-от Китай чи Росія, мають свої специфічні уявлення про безпеку, де обмеження — це норма. Він також вказує, що жодних протестів з боку пересічних громадян чекати не варто: "Росіяни живуть в авторитарній країні, де людям дають 10 років за перепост в Фейсбуці. В такій країні вголос говорити: "Ой, який жах, у нас тут поганий мобільний інтернет в дні, коли всі мають, коли мова йде про твою безпеку"? Ясно, що ти будеш мовчати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 7 травня ситуація з авіаційним колапсом у Росії досягла такого рівня, що про неї почали відкрито говорити навіть прокремлівські блогери. На думку журналіста Дениса Казанського, наслідки цього хаосу можуть стати серйозним ударом для самої Росії, тоді як для України це відкриває нові можливості у війні.