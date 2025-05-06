Смылись от дронов подальше: куда и на каких самолетах улетела московская элита (фото)

Проводить 9 мая в Москве они почему-то не захотели

В ходе майских праздников резко возросла активность частной авиации, связанной с российскими политиками и бизнесменами. Часть приближенных к Кремлю лиц провела начало мая за границей, отдав предпочтение Объединенным Арабским Эмиратам, Турции и экзотическим курортам.

По данным сервисов по отслеживанию бизнес-джетов, самолет Embraer Legacy 650E (RA-02875), связанный с главой Сбербанка Германом Грефом, зафиксировали в Дубае. В Абу-Даби находился Bombardier Global 7500 (RA-73592), ранее использовавшийся предпринимателем Альбертом Авдоляном — другом главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В ОАЭ также прилетели связывающиеся борта с Александром Ткачевым (RA-73573) и Сергеем Курченко (RA-67244).

В Турции частный Bombardier Global Express 5000 (RA-67226), ранее использовавшийся семьей экс-президента Дмитрия Медведева, был замечен в Стамбуле. В Бодруме зафиксировали Gulfstream G650 (RA-11000), связанный с Дмитрием Мазепиным.

Несколько самолетов отправились в более отдаленные места. Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел в Оман на Dassault Falcon 8X (RA-09606). Сталелитейный магнат Алексей Мордашов воспользовался Bombardier Global 6000 (RA-67160) для перелета на Сейшелы.

Отдельное внимание привлек Bombardier Global 5000 (RA-73577) – ранее им пользовалась дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Этот самолет 1 мая находился на Сейшелах, 3 мая – на Мальдивах, а 5 мая приземлился в Танзании, на острове Занзибар.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в России озвучили предложение изменить дизайн рублевых банкнот, добавив на них изображения Киева и Одессы. Инициатива касается купюр номиналом в 10, 50 и 500 рублей.