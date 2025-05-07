Украина парализует авиасообщение РФ: как это бьет по россиянам и к чему может привести (неожиданные цифры)

Взрывы и тревоги в России в какой-то момент стали ежедневными

Российское авиасообщение в последнее время находится в перманентной "коме" из-за постоянных угроз ударов дронов. 7 мая масштаб "пробок" в аэропортах России разросся до такой степени, что молчать о ситуации перестали даже z-блогеры. При этом, по мнению журналиста Дениса Казанского, последствия для России от такой "движухи" могут оказаться довольно печальными, а для Украины — это новый козырь.

В связи с этим "Телеграф" решил разобраться в том, насколько больно план "Ковер" бьет по России.

Что происходит в России

В канун 9 мая Украина существенно нарастила свои атаки на Россию. Взрывы и тревоги в какой-то момент стали ежедневными, в частности для жителей Московской области. Это произошло после того, как Путин проигнорировал предложение президента Украины о 30-дневном перемирии.

В России до этого предлагали лишь трехдневное прекращение огня, очевидно, для того, что бы Путин мог без проблем провести свой парад. Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал предложение Кремля, заявив, что Россия в который раз использует идею перемирия исключительно для собственных политических манипуляций, стремясь при этом сохранить "тишину для парада", а не реальный мир.

В Конечном итоге Зеленский 3 мая поставил точку в вопросе "перемирия". Глава государства объявил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Но при этом добавил, что Украина готова прекратить огонь, но если Россия согласится на 30-дневное перемирие.

Россия ощутила эффект атак

7 мая регулярные налеты дронов продолжили вызвать серьезные последствия, которые стали еще более очевидны. Помимо целей, которые поражают дроны, россияне столкнулись с еще одним эффектом от атак — остановка авиасообщения.

Это больно

Несмотря на то, что остановка авиасообщения некоторым может показаться вторичным и не значимым последствием, на самом деле это не так. В случае с Россией все намного серьезнее. По мнению украинского журналиста Денис Казанского, Украина нащупала по-настоящему слабое место РФ.

"Украине в этом плане терять нечего — у нас с 2022 аэропорты и так закрыты. Но в России авиасообщение до сих пор сохранялось везде, кроме приграничных регионов. И вот в последние сутки ситуация изменилась. Россияне прочувствовали то, что чувствовали украинцы в 2022. Авиасообщение нарушено. И самое главное — нарушено в Москве, которая является ключевым хабом…Не знаю, почему Украина не делала этого раньше и не использовала этот козырь. Но теперь можно констатировать, что найдена очень неприятная для РФ болевая точка", — пишет он.

Так, например, крупнейший российский перевозчик Аэрофлот отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 — в направлении столицы. В совокупности задержано более 140 рейсов в Москву и из нее. Это касается рейсов самого Аэрофлота (Шереметьево) и его дочерней компании Россия (Внуково). И это только один авиаперевозчик. Также об отмене или задержке рейсов объявил целый ряд компаний. Атаки, напомним, продолжаются уже несколько дней и на работе аэропортов они также отражались.

И это касается не только обычных рейсов. К Путину на парад никак не могут долететь его друзья. Самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на парад 9 мая, приземлился в Баку, поскольку он не имел разрешения на полет в российскую столицу из-за боевых действий. Позже он таки получил разрешение на продолжение полета, но удар по репутации Путина, который пытается делать вид, что у него все под контролем, очевиден.

Убытки

Еще в 2023 году гендиректор российского лоукостера "Победа" Дмитрий Тыщук сообщал, что изменения маршрутов самолетов из-за атак беспилотников в Москве (так называемый "план ковер") приводят к дополнительным расходам от 7,6–8,1 тыс долларов на один самолет.

Это стоимость часа полета Boeing 737-800. То есть, если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании. А еще для авиакомпании есть убытки от полной отмены рейса и так далее.

"Телеграф" обратился за помощью к искусственному интеллекту, чтобы рассчитать приблезительную сумму убытков для авиакомпании. Он обратил внимание, что на эту сумму может влиять множество факторов, например, вина ли это авиакомпании и так далее. Однако средння сумма для условного внутреннего рейса на Airbus A320 (150 мест, заполненность 80%, средняя стоимость билета 10,000 рублей) выйдет в районе 2-3 миллионов рублей (25-37 тысяч долларов). Для международного рейса эта цифра может вырасти вплоть до 10 миллионов (123 тысячи долларов).

Только на примере "Аэрофлота", который 7 мая отменил 106 рейсов (~2,6 млн рублей за рейс — всего примерно 3,4 млн долларов) и в совокупности задержал 140 рейсов (~8 тыс. долларов за рейс — всего 1,1 млн. долларов в час задержки), можно сделать вывод, что российские авиакомпании теряют сотни миллионов рублей.

И это только авиакомпании, также свои деньги теряют обычные россияне, государство и бизнес. О масштабах проблемы пока можно только догадываться.

Убытки — это верхушка айсберга

Как пишет Казанский, российские блогеры уже бьют тревогу. Они пишут, что развал авиасообщения в такой большой стране, как Россия, может привести к дезинтеграции и феодализации. Внутреннее авиасообщение в России из-за огромных расстояний очень развито. В некоторые регионы добираться из Москвы поездом или на авто нужно по 3-4 дня, поэтому самолет — единственный вариант быстрой дороги. И если его не будет, связь отдаленных регионов с Москвой фактически просто прекратится.

И, как отмечает журналист, такой эффект достигается дронами, которым даже не обязательно нести на себе взрывчатку. Достаточно просто быть возле аэропортов.

Напомним, ранее мы писали о том, что после атак Украины российские СМИ принялись пугать Украину "Орешником". Подробно разобрали — почему это блеф.