Облетел почти всю Евразию, чтобы увидеть Путина: как сербский президент добирался в Москву (карта)

Не пожалел ли еще Вучич о таком долгом путешествии в Москву?

Президент Сербии Александр Вучич, направлявшийся в Москву на военный парад, был вынужден совершить вынужденную посадку в Баку из-за угрозы безопасности полета. По данным сербских СМИ, маршрут самолета был изменен из-за активности средств ПВО в российском воздушном пространстве.

Как пишет издание Kurir, из-за запрета стран Балтии на пролет их воздушным пространством, самолет Вучича облетел почти всю Евразию — вместо привычного маршрута в 2200–2500 км путь через Азербайджан достиг более 4500 км. В результате перелет затянулся более чем на шесть часов, однако, по данным российских СМИ, самолет уже вылетел в Россию.

Расстояние между Баку и Москвой составляет 2282 км. Для того чтобы добраться из азербайджанской столицы в российскую на авто нужно будет потратить около 29 часов.

Расстояние от Баку до Москвы

Такой вид аналогичный маршрут будет на поезде. На путешествие придется потратить уже 52 часа, по этому маршруту поезд ходит только раз в неделю.

Парад в Москве в этом году сопровождается дипломатическими потерями для Кремля: более трети союзников России в ШОС и БРИКС отказались от участия на самом высоком уровне. Венгерский премьер Виктор Орбан не приедет, он объяснид это другим историческим восприятием Второй мировой войны в венгерском обществе. Представителей Пакистана не будет вовсе, Индия, ЮАР, Индонезия предположительно ограничатся представителями оборонных ведомств, Иран направит посла. Участие руководителя ОАЭ остается под вопросом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кремль не пригласил на празднование 9 мая в Москве бывших глав иностранных государств, проживающих в России. Речь идет, в частности, об экс-президенте Украины Викторе Януковиче и сирийском лидере Башаре Асаде, который длительное время находится под защитой Москвы.