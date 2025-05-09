Водки нет! В России неизвестные поиздевались над "ветеранами СВО" (фото)

Вроде взрослые люди, а доверчивые как дети

В России "участники СВО" стали посмешищем из-за фейковой рекламы бесплатной водки. Там кто-то распространил листовки об акции в магазинах "Красное и Белое", где якобы воевавшим против Украины военным, 8 и 9 мая дарили по ящику спиртных напитков.

Российские военные при полном параде ходили по магазинам за обещанным подарком, но везде получали отказ. Об этом на своей странице в Facebook написала редактор и ведущая российской службы "Радио Свобода" Елена Рыковцева, некоторое время проживавшая в Украине из-за притеснений и цензуры со стороны российских властей.

По словам Рыковцевой, ее подруга с Дальнего Востока прислала ей фото открытки, которую неизвестные распространяли в городе. Журналистка сразу усомнилась в правдивости такой акции. Ее знакомая проверила несколько магазинов сети и подтвердила, что никакой акции нет.

"Она человек добросовестный. Обошла в округе все КБ, и правда нигде такой акции нет. При этом продавцы говорят, что участники СВО приходят за бесплатной водкой при полном параде. Вроде взрослые люди, а доверчивые как дети", — рассказала Рыковцева.

На фейковой рекламе была изображена бутылка водки "СВОдка". В тексте указывалось, что акция проходит только 8 и 9 мая. Мелким шрифтом было добавлено примечание "При наличии товара в магазине", что давало дополнительную возможность избежать претензий от разыгранных военных.

В комментариях под постом пользователи соцсетей высмеивали российских военных. Кто-то писал "Упьются насмерть, неплохая акция", другие более резко называли их "ублюдками, которые гордятся убийствами людей". Были и те, кто подтверждал, что проверяли свои местные магазины и нигде такой акции не нашли.

Один из комментаторов метко подметил суть обмана: "Там написано: ’При наличии товара в магазине’. Если такую водку не завезли, купят другую. Хорошая разВодка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин в речи на параде отметился очередным абсурдом. Он традиционно "забыл" подлинную историю.