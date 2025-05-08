"Перемирие" Путина началось с парадокса: что происходит на фронтах и ​​не только

Россияне не запускали ночью ракет и дронов

"Перемирие", которое объявил президент России Владимир Путин по случаю 80-летия Дня победы, якобы началось с 00:00 8 мая. В Кремле обещали, что не будут вести боевые действия до 11 мая.

"Телеграф" разбирался в том, соблюдают ли россияне свое же "перемирие", или же предложение Путина оказалось очередным фарсом.

Короткая предыстория:

28 апреля Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 до 11 мая;

объявил "перемирие" по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Путина, заявив, что в Москве хотят лишь тишины для парада, а не реального мира;

раскритиковал предложение Путина, заявив, что в Москве хотят лишь тишины для парада, а не реального мира; Украина в ответ предложила 30-дневное прекращение огня вместо парадного "перемирия" Путина;

вместо парадного "перемирия" Путина; В России проигнорировали предложение;

3 мая Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия" . Он отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада;

в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада; 6 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что перемирие начнется в полночь с 7 на 8 мая — на 72-часа;

официальный представитель МИД России подтвердила, что перемирие начнется 7 мая Зеленский подтвердил, что предложение о перемирии с РФ на 30 дней остается в силе.

Полночь

В 00:00 8 мая "перемирие", предложенное Путиным официально вступило в силу. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитировали РосСМИ.

"Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны "киевского режима" не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", — заявил он.

Стоит отметить, что с 23:00 в воздухе Украине действительно наступила тишина. Последний раз об опасности Воздушные силы ВСУ предупреждали в 23:01 (угроза КАБ в Сумской области).

Однако тишина прервалась уже в 2:39. И с тех пор тревоги не утихают. Ракетные или дронове удары ночью отсутствовали, но враг атаковал авиабомбами.

Первая (из известных нам) жертва "перемирия"

Около 03:00 в Николаевской общине Сумского района враг сбросил, по предварительным данным, управляемую авиационную бомбу на домовладение мирных жителей.

Погибла 55-летняя женщина, ее 24-летний сын получил ранение. Через полчаса враг сбросил еще одну бомбу на гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины Сумского района. Ранение получила 70-летняя женщина.

Утро

07:00 Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Силы обороны Украины якобы получили указание присоединиться к перемирию.

Военные трех подразделений Вооруженных Сил Украины, действующие на Покровском направлении и на юге, подтвердили "Суспільному", что они получили распоряжение открывать только ответный огонь.

При этом, как следует из материала, такое распоряжение якобы могли получить не все. Так, например, защитники из 93 бригады "Холодный Яр" заявили журналистам, что не получали от своего командования таких распоряжений.

07:05 Российские войска прицельно атаковали дроном автомобиль мирных жителей в Харьковской области. Пострадали три женщины 18, 30 и 58 лет.

11:00 Российские войска продолжают террор мирного населения несмотря на "перемирие"

Враг ударил дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий. Пострадали два человека.

11:30 С начала суток на российско-украинском фронте зафиксировали более 50 боев, в частности, в Донецкой и Луганской областях — спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Враг менее активен. На некоторых направлениях боеприкосновений утром не было, но были активные боеприкосновения на ряде (других — ред.), поэтому о каком-то "перемирии" мы опять-таки не говорим", — сказал он.

Полдень

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал сообщение, в котором заявил, что "перемирие" Путина — фарс. Такой пост он написал в сети после общения с военным командование Украины.

Как отметил глава МИД, с полуночи до полудня Россия 734 раза нарушила режим прекращения огня и осуществила 63 штурмовые операции. Среди них:

23 штурмовые операции продолжаются;

586 обстрелов было совершено против позиций украинских бойцов. 464 из них с применением тяжелого вооружения;

176 ударов с применением дронов;

10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб (КАБ).

"Мы соответствующим образом реагируем на все атаки и делимся всей соответствующей информацией о нарушениях Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину обмануть кого-либо, когда он даже не держит своего слова", — отметил он.

13:00 Офицер ВСУ, комбат 422 батальона Николай Колесник сообщил, что его батальон работает в штатном режиме и не имеет никаких ограничений по работе.

Cитуация на фронтах

13:00 DeepState

"8 мая должно было начаться "перемирие", но есть ли оно таким — нет. Враг продолжает производить обстрелы, в частности, сильные удары были нанесены по Сумщине", — пишут в сообществе.

На линии боевого столкновения, по информации DeepState, наблюдается такая же ситуация и никакого перемирия по сути нет.

"В частности, из тех направлений, где мы уточняли обстановку, большинство отметили, что враг проводит активные штурмовые действия, применяет FPV-дроны, сбросы, артиллерию и авиацию сбрасывая КАБы. На многих участках враги даже не обсуждали никаких приказов о "перемирии" "прекращении огня" и т.п", — говорится в сообщении.

Наиболее тяжелая ситуация на утро была на Сумщине

"там активно применяются другие средства поражения и не прекращались штурмовые действия", — пишут аналитики.

Ситуация на других направлениях по данным DeepState:

Также не было существенных изменений в Харьковской области , в частности, на севере области враг активно применял FPV-дроны и сбросы;

, в частности, на севере области враг активно применял FPV-дроны и сбросы; На востоке проводил штурмовые действия и так же применяет дроны;

проводил штурмовые действия и так же применяет дроны; В районе Лимана ситуация смешанная. Есть участок, где не фиксировалась активность противника, но в основном особых изменений не произошло — противник производит активные штурмовые действия, применяет дроны и производит обстрелы;

ситуация смешанная. Есть участок, где не фиксировалась активность противника, но в основном особых изменений не произошло — противник производит активные штурмовые действия, применяет дроны и производит обстрелы; По предварительной информации, в районе Константиновки есть участки, где наблюдается тишина, но фиксировалась активность авиации;

есть участки, где наблюдается тишина, но фиксировалась активность авиации; На стыке Торецкого и Покровского отрезка , где враг предварительно имел успехи в районе Новооленовки, Александрополя, Старой Николаевки, Сухой Балки российяне не собираются останавливаться и продолжают развивать продвижение, там активно задействуются дроны, совершаются обстрелы, проводятся штурмовые действия;

, где враг предварительно имел успехи в районе Новооленовки, Александрополя, Старой Николаевки, Сухой Балки российяне не собираются останавливаться и продолжают развивать продвижение, там активно задействуются дроны, совершаются обстрелы, проводятся штурмовые действия; Не спокойно и на Покровском отрезке и в районе Курахово , в частности активно работает артиллерия;

, в частности активно работает артиллерия; Довольно спокойная обстановка на юге, где многие подразделения отметили "соблюдение тишины.

"Из основного — "перемирие" уже не такое, как было в апреле, россияне не танцуют с белыми флагами на позициях, не проводят таких активных действий по ротациям, подвозу провизий и т.д. Уменьшилась активность применения КАБов, как и в тот раз", — отметили в DeepState.

Информация Генштаба

16:00 По данным украинских военных, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Больше всего атак наблюдалось на Покровском направлении — 41.

Стоит отметить, что цифра, которую приводит Генштаб по состоянию на 16:00 больше, чем в предыдущие дни в это же время. Отмечается, что сейчас их было зафиксировано 117, а, например, 7 мая сообщалось о 93 столкновениях. 6 мая, опять же по состоянию на 16:00, фиксировалось 79 боев.

Выходит, что во время "перемирия" число боев наоборот выросло. Таким фактом, видимо, можно и подытожить этот материал на тему "перемирия".

Ранее мы писали о том, что на самом деле кроется за инициативой Путина.