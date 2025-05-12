Фраер сдал назад? В России уже выступили против встречи Путина с Зеленским в Стамбуле

Москва отказывается от личной встречи Путина с Зеленским в Турции

В Москве заявили, что встреча Путина с Зеленским 15 мая не состоится. Российские сенаторы нашли оправдание — они назвали предложение украинского президента "комедиантством" и "уловкой".

Они утверждают, что переговоры должны вести специальные представители, а не лично президенты. Об этом сообщают российские СМИ.

Вицеспикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24" подверг критике готовность президента Украины к переговорам в Стамбуле. По его словам, встречи на самом высоком уровне в такой сложной ситуации якобы не организовываются без должной подготовки. Российский политик сравнил это с подготовкой возможной встречи Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

"Неподготовленная встреча хуже ее отсутствия", — оправдывается Косачев. Он поспешил обвинить Владимира Зеленского в попытке переложить ответственность на Москву и показать РФ недоговороспособной. По словам российского вицеспикера, украинский лидер будто бы не заинтересован во встрече с российским президентом.

В то же время, зампред комитета по международным делам в Совете Федерации Андрей Климов не исключил полностью возможности переговоров, но назвал ее не стопроцентной. Он заявил, что все может остановиться из-за позиции Киева. Климов также задал вопрос о формате возможных переговоров: будет ли Трамп принимать участие, кто еще будет присутствовать, как именно будут проводиться переговоры.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил о готовности прилететь в Стамбул 15 мая для личной встречи с Путиным. Это стало ответом на предложение Путина, которое он озвучил в ночь на 11 мая.