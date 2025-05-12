Фраєр здав назад? У Росії вже виступили проти зустрічі Путіна із Зеленським у Стамбулі

Москва відмовляється від особистої зустрічі Путіна із Зеленським у Туреччині

У Москві заявили, що зустріч Путіна із Зеленським 15 травня не відбудеться. Російські сенатори знайшли виправдання — вони назвали пропозицію українського президента "комедіантством" та "уловкою".

Вони стверджують, що переговори мають вести спеціальні представники, а не президенти особисто. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов в ефірі телеканалу "Росія 24" розкритикував готовність президента України до переговорів у Стамбулі. За його словами, зустрічі на найвищому рівні в такій складній ситуації нібито не організовуються без належної підготовки. Російський політик порівняв це з підготовкою можливої зустрічі Путіна з американським президентом Дональдом Трампом.

"Непідготована зустріч гірша, ніж її відсутність", – виправдовується Косачов. Він поспішив звинуватити Володимира Зеленського у спробі перекласти відповідальність на Москву та показати РФ недоговороспроможною. За словами віцеспікера, український лідер насправді нібито не зацікавлений у зустрічі з російським президентом.

Водночас зампред комітету з міжнародних справ у Раді Федерації Андрій Клімов не виключив повністю можливості переговорів, але назвав її не стовідсотковою. Він заявив, що все може зупинитися через позицію Києва. Клімов також поставив питання щодо формату можливих переговорів: чи братиме участь Трамп, хто ще буде присутній, як саме проводитимуться перемовини.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив про готовність прилетіти до Стамбула 15 травня для особистої зустрічі з Путіним. Це стало відповіддю пропозицію Путіна, які він озвучив у ніч на 11 травня.