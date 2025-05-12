"Мы не верим России". Ермак назвал, что нужно для завершения войны

Начинать нужно не с переговоров

Украина нуждается в долгосрочном, справедливом мире с гарантиями безопасности. Первым шагом для начала переговоров должно стать перемирие на 30 дней.

Это подчеркивает глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью для РБК-Украина. Он акцентировал, что оно должно находиться под мониторинговым контролем США и Европы.

И хотя именно у США есть больше возможностей для этого, Украина является частью Европы и будущим членом ЕС, поэтому европейское представительство обязательно, считает Ермак. Только после перемирия "может начаться согласование формата переговоров".

Украина должна выступать у них с четкой сильной позицией, а сами переговоры должны основываться на международном праве. После согласия России переходить к следующему этапу. Если РФ не согласна с нормами международного права, от партнеров должно быть давление на нее, в том числе санкциями. "Потому что мы не верим России. Мы считаем, что они понимают только язык силы", — говорит Ермак.

Что означает окончание войны

Андрей Ермак в интервью также упомянул о "формуле мира" Владимире Зеленском. Он пояснил, что сейчас это "полный комплекс того, что нужно сделать, чтобы можно было сказать: "война закончилась". Список того, что нужно сделать, чтобы во всех смыслах война была закончена и можно было выстраивать новые отношения. Это – постановка цели. Путь к ней имеет этапы. Глава ОП отметил, предварительные подписанные документы за 11 лет войны не до конца учитывали интересы Украины, в частности, вопросы Крыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Стамбуле российская сторона скорее всего будет требовать капитуляции Украины. Их формулировки меняются, а требования — нет. Напомним, Россия не хочет 30-дневного перемирия, но требует переговоров в Турции. Трамп поддержал эту идею, тогда как европейские лидеры считают, что сначала должно быть полное прекращение огня.