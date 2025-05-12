Диалог с Путиным неизбежен? Ермак объяснил нюансы переговоров с Россией

В России все завязано на кремлевском лидере

Первым лицом, с которым Украина готова говорить об окончании войны, остается глава Кремля Владимир Путин, ведь в России попросту нет других фигур, способных принимать и обеспечивать выполнение решений подобного масштаба. Несмотря на техническую делегацию на переговорах, итоговая ответственность все же остается на Путине.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью РБК-Украины. Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли Украина говорить с кем-то кроме Путина от российской стороны.

"А вам известно, кто еще в России принимает решения такого уровня и способен обеспечить их выполнение? Разумеется, он будет делегировать технические и подготовительные этапы – но мы понимаем, на ком в итоге все завязано", — сказал Ермак.

При этом, как он отмечает, отказ Путина пойти на перемирие с 12 мая на 30 дней не стало удивлением для Украины, ведь спустя годы переговоров с агрессором уже стало ясно, как он умеет тянуть время. При этом Украина стремится к справедливому и прочному миру и к любым форматам переговоров. Ермак подчеркнул, что наша страна не даст России повода обвинить нас в срыве мирного процесса.

"И мы продолжим настаивать: если Россия действительно готова к переговорам, необходимо принять предложения США и европейских партнёров о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня. Эта позиция четко обозначена, и мы неоднократно озвучивали её в общении с партнерами.

Думаю, вы уже видели твит президента. Так поступают только сильные лидеры. Сегодня мяч на стороне Москвы. Если Кремль действительно заинтересован в мире — он знает, что нужно делать. Украина — за мир, но не за его имитацию", — отметил глава ОП.

Ермак также ответил, пойдет ли украинская сторона на переговоры без остановки боевых действий, если такой подход Кремля все же найдёт поддержку у Штатов. Он сказал, что в этом случае главное слово "если" и всем хорошо известно, что такой формат означает для Украины, ведь она это уже проходила. Однако другой вопрос в том, что такой формат будет означать для США и Европы. Прежде всего, для региональной безопасности.

"Россия будет пытаться выйти из-под санкций, используя переговорный процесс как прикрытие. Этот формат обусловлен очевидным стремлением водить всех за нос. Хотят ли в Вашингтоне, чтобы Америку водили за нос? Хотят ли этого европейцы? Определенно нет. Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire – потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики", — пояснил Ермак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе своего выступления ночью 11 мая, которое российские СМИ успели анонсировать как "сенсационное", Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без всякий предварительных условий. Таким образом он буквально отверг предложение Украины на прекращения огня с 12 мая на 30 дней.

Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам и заявил, что Украина готова встречаться в Турции, но при условии, что Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переговоры необходимо провести хотя бы для того, чтобы понять, возможно ли соглашение в принципе.

Далее украинский президент сделал заявление, что готов встретиться с Путиным лично в Турции. Это можно считать довольно хитрым шагом, поскольку всем известно, как Путин боится появляться на публике, тем более, в другой стране рядом с лидером враждующего государства.

К слову, "Телеграф" решил поинтересоваться мнением читателей и узнать, что они думают о вероятности того, что Путин таки явится на личную встречу с Зеленским.