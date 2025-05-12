"Путин не готов к миру": дипломат оценил шансы на прекращение войны

Москва будет выдвигать неприемлемые требования

Москва не готова прекратить войну и дальше пытается диктовать свои условия Украине. Пока европейские партнеры кормят Украину обещаниями, Пекин фактически разрешает Путину продолжать военные действия.

Единственный способ остановить кровопролитие — лишить Россию денег на войну через жесткие санкции и контроль за ценой нефти. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый сказал в эфире программы "Говорит Великий Львов" на телеканале NTA.

Дипломат считает, что попытки Дональда Трампа достичь быстрого перемирия не будут иметь успеха. "Я думаю, что ничего из этого не выйдет абсолютно", — заявил Чалый, объясняя, что условия для мира еще не сложились.

Посол не видит причин для смены позиции России. "Почувствовав кровь, почувствовав сейчас возможность все-таки наступления, Путин пошел дальше", — отметил он. Чалый напомнил, что Россия уже нарушила более 25 договоренностей о прекращении огня. Даже если договориться о 30-дневном перемирии, Москва будет выдвигать неприемлемые требования — прямые переговоры и прекращение поставок оружия из США.

Визит европейских лидеров в Киев дипломат оценивает сдержанно. "Эти игры закончились. Они снова начинают тянуть эту резину", — сказал он о европейцах, которые больше говорят, чем действуют.

В отношении Китая Чалый предполагает, что Путин просил у Си Цзиньпина больше времени во время визита в Москву. Пекин не хочет поражения России и дает ей возможность продолжать агрессию.

Ключом к завершению войны посол называет экономическое давление. "Нужно лишить Россию возможности финансировать войну на следующий год", — подчеркнул дипломат. США могут ввести контроль за исполнением санкций и влиять на нефтяной рынок.

Чалый предупредил о возможных массированных воздушных ударах России в ближайшие дни. "Если Путин применит такой удар, это будет свидетельствовать, что мы на правильном пути и мир может быть реальным", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Путина обвинили Украину в нежелании переговоров и назвали условие перемирия. В СНБО уже ответили.