Від дідуся пішов: "кривавий Колобок" Суровікін втік із Росії (фото)
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Генерал помітно схуд
Російський генерал Сергій Суровікін, також відомий під прізвиськами "генерал Армагеддон" та "кривавий Колобок", сплив на публіці. Після невдалого бунту колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина він пішов у тінь і донедавна не відсвічувався.
Як повідомляють російські пропагандистські канали, занесло Суровікіна аж до Алжиру, де він нібито отримав нову посаду. Зазначається, що він став "старшим у групі російських військових спеціалістів".
Мережею поширилися фотографії із заходів до 9 травня, коли російська делегація вшанувала пам’ять загиблих під час Другої світової війни алжирців. Раніше член комітету російської Держдуми з оборони Віктор Соболєв повідомляв, що Суровікін перебуває в Африці, але не називав точну локацію.
"На мою думку, десь в Африці, наскільки я в курсі. Десь військовим радником працює, не знаю де, не цікавився, за кордоном", — говорив він.
Як повідомлялося раніше, Суровікін у жовтні 2022 року був призначений командувачем російського угрупування військ в Україні. Він став відомим насамперед тим, що використав майже весь запас російських крилатих ракет на обстріл цивільної та енергетичної інфраструктури України напередодні зими.
У немилість він впав через близькі зв’язки з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Після того, як "вагнерівці" захопили Ростов та низку інших міст влітку 2023 року, Суровікіна усунули, після чого він зник.