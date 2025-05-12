Від дідуся пішов: "кривавий Колобок" Суровікін втік із Росії (фото)

Генерал помітно схуд

Російський генерал Сергій Суровікін, також відомий під прізвиськами "генерал Армагеддон" та "кривавий Колобок", сплив на публіці. Після невдалого бунту колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина він пішов у тінь і донедавна не відсвічувався.

Як повідомляють російські пропагандистські канали, занесло Суровікіна аж до Алжиру, де він нібито отримав нову посаду. Зазначається, що він став "старшим у групі російських військових спеціалістів".

Мережею поширилися фотографії із заходів до 9 травня, коли російська делегація вшанувала пам’ять загиблих під час Другої світової війни алжирців. Раніше член комітету російської Держдуми з оборони Віктор Соболєв повідомляв, що Суровікін перебуває в Африці, але не називав точну локацію.

"На мою думку, десь в Африці, наскільки я в курсі. Десь військовим радником працює, не знаю де, не цікавився, за кордоном", — говорив він.

Сергій Суровікін

Як повідомлялося раніше, Суровікін у жовтні 2022 року був призначений командувачем російського угрупування військ в Україні. Він став відомим насамперед тим, що використав майже весь запас російських крилатих ракет на обстріл цивільної та енергетичної інфраструктури України напередодні зими.

У немилість він впав через близькі зв’язки з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Після того, як "вагнерівці" захопили Ростов та низку інших міст влітку 2023 року, Суровікіна усунули, після чого він зник.