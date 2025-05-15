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Патріарх Кирил "засвітив" модний гаджет після того, як прокляв "цифровий концтабір"

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Патріарх Кирило носить Apple Watch
Патріарх Кирило носить Apple Watch. Фото Колаж "Телеграфу" / росЗМІ

Зауважимо, що Apple призупинила продажі й відключила Apple Pay у Росії з 2022 року

Попри гучні заяви проти "тотального цифрового контролю", патріарх Кирило останнім часом демонструє зворотне. На офіційних заходах його не раз бачили з Apple Watch на руці.

Про це пишуть росЗМІ. Починаючи з кінця квітня 2025 року, розумний годинник Apple було помічено на його зап’ясті вже кілька разів:

  • 22 квітня — під час зустрічі з Путіним і патріархом Сербським Порфирієм;
  • 8 травня — на переговорах із президентом Сербії Александром Вучичем;
  • 9 травня — на заході з участю лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Слід зауважити, що на початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022 році, Apple призупинила продажі й відключила Apple Pay у Російській Федерації.

Першими дорогі прикраси помітили журналісти, наближені до Кремля. Іронія в тому, що сам Кирило раніше називав електронні годинники інструментом "вселенського контролю", а в 2024 році скаржився, що "світло смартфонів" відволікає від духовного.

До аксесуарів патріарх не байдужий давно: у 2012-му в РПЦ намагалися приховати дорогий годинник Breguet на його руці, але "промахнулися" з ретушшю. Тоді це пояснили тим, що це — подарунок, який Кирил нібито не носить.

Нещодавно російського патріарха також бачили з годинником Suunto 9 BARO Titanium та білим механічним аксесуаром.

Раніше "Телеграф" повідомляв, глава РПЦ Патріарх Кирил різко відреагував на заклик священника зосередитися на духовних питаннях замість патріотичної риторики — у своїй відповіді він згадав і про Україну.

Теги:
#Apple #Росія #РПЦ #Патріарх Кирило