Патріарх Кирил "засвітив" модний гаджет після того, як прокляв "цифровий концтабір"

Зауважимо, що Apple призупинила продажі й відключила Apple Pay у Росії з 2022 року

Попри гучні заяви проти "тотального цифрового контролю", патріарх Кирило останнім часом демонструє зворотне. На офіційних заходах його не раз бачили з Apple Watch на руці.

Про це пишуть росЗМІ. Починаючи з кінця квітня 2025 року, розумний годинник Apple було помічено на його зап’ясті вже кілька разів:

22 квітня — під час зустрічі з Путіним і патріархом Сербським Порфирієм;

8 травня — на переговорах із президентом Сербії Александром Вучичем;

9 травня — на заході з участю лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Слід зауважити, що на початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022 році, Apple призупинила продажі й відключила Apple Pay у Російській Федерації.

Першими дорогі прикраси помітили журналісти, наближені до Кремля. Іронія в тому, що сам Кирило раніше називав електронні годинники інструментом "вселенського контролю", а в 2024 році скаржився, що "світло смартфонів" відволікає від духовного.

До аксесуарів патріарх не байдужий давно: у 2012-му в РПЦ намагалися приховати дорогий годинник Breguet на його руці, але "промахнулися" з ретушшю. Тоді це пояснили тим, що це — подарунок, який Кирил нібито не носить.

Нещодавно російського патріарха також бачили з годинником Suunto 9 BARO Titanium та білим механічним аксесуаром.

Раніше "Телеграф" повідомляв, глава РПЦ Патріарх Кирил різко відреагував на заклик священника зосередитися на духовних питаннях замість патріотичної риторики — у своїй відповіді він згадав і про Україну.