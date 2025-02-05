Не только швейцарская роскошь: какие часы носит экс-президент Петр Порошенко
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В его коллекции есть дорогие экземпляры часовой индустрии
Бывший президент Украины Петр Порошенко предпочитает дорогие вещи, из-за которых неоднократно попадал в скандалы. Большое внимание политик уделял брендовым аксессуарам.
"Телеграф" решил выяснить, какие часы имеются в коллекции экс-главы государства. У Петра Порошенко есть дорогие экземпляры, большинство из которых он получил в подарок.
Какие часы носит Петр Порошенко
Еще до президентства Петр Порошенко был успешным бизнесменом, поэтому мог позволить себе брендовые аксессуары. Согласно декларации, экс-глава государства владеет четырьмя швейцарскими часами. Два экземпляра известной марки Breguet, а также одни часы марки Hublot и еще один Patek Philippe.
Любимыми часами Петра Порошенко, в которых он неоднократно появлялся на официальных мероприятиях, являются швейцарские часы Hublot Big Bang Magic. Их стоимость в интернет-магазинах составляла 22 000 долларов.
В коллекции аксессуаров бывшего президента особое место занимают часы Hublot Gummy Bang White Tourbillon Limited, которыми он красовался еще в 2013 году. Стоимость такого хронометра достигала 130 тысяч долларов.
Но помимо швейцарской классики у Петра Порошенко также заметили на руке "умные" часы iWatch. Это относительно бюджетный хронометр от компании "Apple", его стоимость по состоянию на 2015 год составляла 700 долларов.
"Телеграф" писал ранее, что известно о костюмах Виктора Ющенко, которые называли "одеждой пижонов". Такие носили Фрэнк Синатра и Джон Леннон.