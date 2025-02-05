Не только швейцарская роскошь: какие часы носит экс-президент Петр Порошенко

В его коллекции есть дорогие экземпляры часовой индустрии

Бывший президент Украины Петр Порошенко предпочитает дорогие вещи, из-за которых неоднократно попадал в скандалы. Большое внимание политик уделял брендовым аксессуарам.

"Телеграф" решил выяснить, какие часы имеются в коллекции экс-главы государства. У Петра Порошенко есть дорогие экземпляры, большинство из которых он получил в подарок.

Какие часы носит Петр Порошенко

Еще до президентства Петр Порошенко был успешным бизнесменом, поэтому мог позволить себе брендовые аксессуары. Согласно декларации, экс-глава государства владеет четырьмя швейцарскими часами. Два экземпляра известной марки Breguet, а также одни часы марки Hublot и еще один Patek Philippe.

Петр Порошенко владеет четырьмя швейцарскими часами

Любимыми часами Петра Порошенко, в которых он неоднократно появлялся на официальных мероприятиях, являются швейцарские часы Hublot Big Bang Magic. Их стоимость в интернет-магазинах составляла 22 000 долларов.

Любимые часы Петра Порошенко это Hublot Big Bang Magic.

В коллекции аксессуаров бывшего президента особое место занимают часы Hublot Gummy Bang White Tourbillon Limited, которыми он красовался еще в 2013 году. Стоимость такого хронометра достигала 130 тысяч долларов.

Но помимо швейцарской классики у Петра Порошенко также заметили на руке "умные" часы iWatch. Это относительно бюджетный хронометр от компании "Apple", его стоимость по состоянию на 2015 год составляла 700 долларов.

У Петра Порошенко также есть "умные" часы

"Телеграф" писал ранее, что известно о костюмах Виктора Ющенко, которые называли "одеждой пижонов". Такие носили Фрэнк Синатра и Джон Леннон.