"Грешная, каюсь": украинский депутат одарил OnlyFans-модель часами за 8 миллионов

Девушка отметила, что мужчина, который преподнес ей дорогой презент, не является ее парнем

Модели OnlyFans Алене Омович украинский депутат подарил роскошные часы Richard Mille за 200 тысяч долларов (более 8 млн гривен). Однако имя своего ухажера девушка раскрывать не стала.

Об этом она рассказала в подкасте с Василием Тимошенко. В разговоре собеседница ведущего отметила, что такой подарок ей сделал "очень самодостаточный и обеспеченный мужчина".

"Очень-очень самодостаточный и обеспеченный. Не мой парень. Политик", — сказала Омович.

Тимошенко в свою очередь подшутил: "Вот так, друзья. Куда идут коррупционные деньги украинских депутатов, вы спросите — на часы для Алены Омович".

На это девушка ответила ему коротко: "Да-да, грешная, каюсь".

Стоит отметить, что в сети припомнили слова главы налогового комитета Рады Данила Гетманцева. Он ранее заявлял, что лично знает нескольких моделей OnlyFans и общается с ними.

Гетманцев говорил, что поддерживает легализацию в Украине деятельности по созданию контента для взрослых и уплате налогов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине разгорелся скандал вокруг правоохранительных органов, начавших обыски у моделей OnlyFans. Источники сообщили, что данные о доходах криэйторов сначала попали в Государственную налоговую службу, а впоследствии – в Бюро экономической безопасности (БЭБ).