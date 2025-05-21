Такие "скрепы" и традиционные ценности? Почему в России насилуют жен и бьют детей

Сначала в России запретили "пропаганду" ЛГБТ и независимые СМИ

Гомофобия стала основным инструментом гибридной войны РФ против соседних стран и Запада. Поэтому Украине очень давно нужно было громко заявить, что мы соблюдаем права человека для всех, чтобы дать пощечину России.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. Она объяснила, почему Россию "поплавило" по теме гомофобии.

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Она напомнила, что Кремль постепенно "закручивал гайки" российскому обществу.

— Первым был закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ. И никто не вышел протестовать. Очень классная стратегия: сначала пройдемся по меньшинствам, а затем был закон об иностранных агентах, запретивший независимые СМИ и другие организации. Дальше постепенно все нагнеталось, и теперь в России уже никто не может выйти, — говорит активистка.

По ее словам, поэтому в РФ нет гражданского общества, протестов и публичных акций.

— Таким образом гомофобия и используется. Забросить месседж в массы, ничего не знающие о правах человека, что к вам придут ЛГБТ и будут разрушать ваши и наши традиционные ценности, это срабатывает. К сожалению, в Украине тоже, — считает правозащитница.

Она объяснила, какие у России традиционные ценности, которые еще называют "духовными скрепами".

— Традиционная модель их "ценностей", модель, где муж бьет жену, может бить детей. Это разрешено. Декриминализироване домашнее и сексуальное насилие. Женщина должна рожать, сидеть дома, чтобы были люди, которых можно отправлять на войну с Украиной, с Европой. То есть, так лучше контролировать общество. Это иерархия, авторитаризм. Для этого они и используют гомофобию, — подытожила Елена Шевченко.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу" три проблемы ЛГБТ в Украине.