Шариат для россиян: "Талибан" учит РФ, как "правильно" судить и воспитывать

Представитель "Талибана" рассказал России о своих тюрьмах

Россия перенимает опыт "Талибана" относительно шариатских судов и тюрем. Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи, главный идеолог судебной системы талибов, рассказал российскому министерству юстиции об особенностях исламского правосудия.

Он подробно описал, как в Афганистане внедряют законы шариата и превращают тюрьмы в "центры религиозной исправления". Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, выступление афганского министра прошло на совещании, которое провел глава российского Минюста Константин Чуйченко. Афганский чиновник принял участие в обсуждении "уголовно-исправительных новаций и противодействия преступности".

Во время своего выступления Шареи заявил, что в Афганистане создана "чисто исламская система на основе шариата". Он утверждал, что "в этой системе права каждого человека полностью защищены", хотя международные правозащитники регулярно сообщают о нарушениях прав человека в стране. По словам министра, главные принципы талибов — это внедрение законов шариата и "защита прав всех людей".

Представитель "Талибана" также рассказал россиянам о своих тюрьмах, которые он назвал "центрами исправления". Шареи описывал их не как места для наказания, а как "школы нравственной, религиозной и социальной реабилитации для воспитания ответственности".

Следует отметить, что Абдул Хаким Шареи считается архитектором современной судебной системы "Талибана" в Афганистане. После захвата власти талибами он лично руководил упразднением светских законов, возвращением шариатских судов и восстановлением телесных наказаний, от которых страна отказалась во времена демократического правительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Талибан" придумал очередной бессмысленный запрет, касающийся женщин. Экстремисты все больше "закручивают гайки".