Ни водки, ни лекарств: в РФ парализована работа ключевых электронных госсервисов

Масштабный сбой парализовал работу государственных сервисов в России

Россияне массово жалуются на проблемы государственных электронных сервисов. Сбой якобы затронул налоговую службу, систему контроля за продажей алкоголя и лекарств, а также системы электронного документооборота.

Пользователи жалуются на невозможность оформления документов и операций в онлайн-режиме. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российского сервиса Downdetector.su, больше всего пострадала система Федеральной налоговой службы. Сбой также зафиксирован в работе системы ЕГАИС по продаже алкоголя, сервисов "Госключ" и "Честный знак", медицинской системы ЕМИАС и системы СБИС для электронных документов.

Причиной сбоя стала якобы массовая DDoS-атака на сайты saby.ru и online.saby.ru. "Сейчас мы фиксируем одну из самых массированных атак", — пишут представители СБИС. Они говорят, что будто бы частично возобновили работу, но "вынуждены" ограничить заграничный трафик. Поэтому пользователи из некоторых регионов РФ не могут зайти на сайты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что киберспециалисты ГУР атаковали спутниковую связь России. Российским СМИ приказали скрывать факт совершения атаки DDOS.