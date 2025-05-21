В России дроны атаковали важный для армии завод. Что о нем известно (фото и видео)

Его продукция, в частности, необходима для производства РЭБ

Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") в Орловской области России в ночь на среду, 21 мая, попал под атаку. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.

О взрывах на БЗПП сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там опубликовали видео момента атаки, снятое очевидцами. В местных пабликах также писали об опасности атаки БПЛА. Россияне в комментариях пишут, что ночь была шумной.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Российские власти заявили, что "все хорошо"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом "уничтожено" 37 БПЛА. Он добавил, что "повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки". Стоит отметить, что представители власти РФ регулярно врут и извращают факты.

Болховский завод – важный элемент ВПК РФ

Завод расположен в городе Болхов Орловской области в 55 км к северу от Орла. Предприятие является важнейшим элементом российской военной промышленности, там ведется разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. В частности, микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки и "вечные батареи" для радиоэлектронной аппаратуры.

Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов. БЗПП сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами Оборонно-промышленного комплекса.

НА завод наложены международные санкции, однако он продолжает активно работать. Предприятие имеет около 700 сотрудников. Ежегодно выпускается до 3 млн приборов.

Образцы части продукции Болховского завода полупроводниковых приборов

Как сообщал "Телеграф", 7 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Были зафиксированы взрывы и падение обломков сбитых российской противовоздушной обороной дронов.