"Скрепненько": труп в голове памятника "Родины-матери" в России породил мемы

Интернет-сообщество откликнулось бурной реакцией

Недавно по сети прошлась новость об обнаружении трупа ректора Московской государственной академии физической культуры прямо в голове монумента "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде. Тем временем пользователи социальных сетей уже заполонили различные паблики мемами по данному поводу.

"Телеграф" собрал различные шутки, посты, комментарии и мемы в сети. Интернет-пользователи не оставили без внимания символическое значение места происшествия.

Стоит напомнить, что изначально предполагали, что ректор мог оступиться и упасть, однако позже выяснилось, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Реакция соцсетей

"Что у них в головах творится?" — задаются вопросом в сети, говоря о россиянах. Помимо этого другие пользователи нашли и другие поводы подшутить над ситуацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России женщина насмерть подавилась блинами во время масленичного чемпионата. Она участвовала в поедании блинов на скорость в Красноярском крае. Женщине оказывали помощь медики, которые были гостями праздника. Они пытались прочистить дыхательные пути, но им не удалось. Пропагандистские паблики отмечают, что женщине было 36 лет.