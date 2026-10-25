Болезнь или муштра КГБ? Что не так с походкой Путина

Одна из версий указывает на его прошлое в спецслужбах

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Президент России Владимир Путин во время ходьбы часто не двигает правой рукой и держит ее близко к телу. Левая рука при этом движется естественно.

В исследовании, опубликованном в The BMJ в декабре 2015 года, эту особенность главы Кремля назвали "походкой стрелка". Исследователи объяснили ее подготовкой Путина в КГБ.

Почему правая рука остается неподвижной

Исследователи просмотрели видеозаписи походки высокопоставленных российских чиновников на YouTube и изучили учебное руководство КГБ. В нем нашли инструкции о том, как держать оружие и передвигаться.

"Держите оружие у груди или в правой руке. Продвигаться вперед следует, повернув одну сторону тела, обычно левую, несколько по направлению движения", – предписывало руководство.

Авторы исследования предположили, что такая подготовка закрепляла привычку держать правую руку неподвижно у пояса. Это помогало быстрее выхватить оружие при столкновении с противником.

Состояние правой руки Путина по-прежнему обсуждают медики, журналисты и спецслужбы. Они выдвигают разные версии: последствия подготовки в КГБ и старых спортивных травм, неврологические нарушения или побочные эффекты лечения. Кремль традиционно опровергает слухи о проблемах со здоровьем президента РФ. Официальных подтверждений какого-либо конкретного диагноза нет.

У кого заметили похожую походку

Чтобы проверить свою версию, исследователи изучили записи с другими российскими руководителями, которые могли пройти похожую военную или разведывательную подготовку.

"Асимметричное уменьшение размаха рук выявлено у нескольких высокопоставленных российских чиновников, включая Дмитрия Медведева и двух бывших министров обороны – Анатолия Сердюкова и Сергея Иванова, а также высокопоставленного военачальника Анатолия Сидорова", – отметили авторы исследования в The BMJ.

Дмитрий Медведев/Фото:Getty Images

Медведев не проходил подготовку в КГБ или российской армии. Исследователи предположили, что он мог перенять манеру двигаться у Путина.

Как сообщал "Телеграф", в октябре Путин заявил, что Россия готова возобновить трёхсторонние контакты. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил: переговоры в формате Россия – США – Украина могут пройти после 4 ноября.