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В "Резерв+" ошибка, и вы в розыске: можно ли исправить ситуацию без личной явки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Недостоверные данные воинского учета можно исправить онлайн, по почте или через адвоката Новость обновлена 25 октября 2026, 12:30
Недостоверные данные воинского учета можно исправить онлайн, по почте или через адвоката. Фото Телеграф

Способ обращения зависит от ошибки, а ошибочные сведения, переданные полиции, нужно устранить и в её базах.

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Исправить недостоверные данные воинского учета закон позволяет без обязательного личного визита в ТЦК. Для этого можно воспользоваться онлайн-функцией в приложении "Резерв+" или подать заявление по почте либо через адвоката.

Какой способ подходит, зависит от характера ошибки, объяснил в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" военный юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Подробнее в материале: "Ошибочно в розыске: что делать военнообязанному, которого ТЦК перепутал с однофамильцем".

В "Резерв+" есть функция "Исправить данные онлайн". Она работает только с теми категориями ошибок, которые предусмотрены в приложении. Поэтому не каждую отметку о нарушении или розыске удастся убрать с помощью этого инструмента.

Для остальных случаев действует пункт 43 Порядка №981. Он предусматривает исправление недостоверной информации по результатам рассмотрения мотивированного заявления. Именно такое заявление служит основанием для рассмотрения вопроса о корректировке записи за пределами доступных онлайн-сценариев.

Заявление подают в орган, ведущий реестр. При этом адресат обращения зависит от того, кто допустил ошибку: если ложные данные внес другой орган, обращаться нужно именно в него.

Отдельно Гончаренко подчеркнул случаи, когда ошибочные сведения уже передали в Национальную полицию. Тогда требование в обращении должно охватывать обе базы.

"Важно требовать не только корректировки данных в реестре "Оберіг", но и удаления ошибочной информации из баз Национальной полиции, если ее уже туда передали", – сказал Данило Гончаренко.

Инфографика об исправлении данных в "Резерв+" и подаче заявления по пункту 43 Порядка №981
Ошибочные данные воинского учета можно исправить онлайн или с помощью заявления

Как сообщал "Телеграф", военный юрист Данило Гончаренко объяснил, как обжаловать ошибочное объявление в розыск и добиться исправления данных в реестре и полиции.

Теги:
#Розыск #Мобилизация #ТЦК