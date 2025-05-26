"Хорошие" дроны посетили еще один химзавод в России: что именно он производит (фото, видео)

Это важный для российской военной машины завод

В ночь с 25 на 26 мая беспилотники атаковали не только Тулу и Елабугу в России. "Ответочка" за российские удары прилетелапо Дмитриевскому химическому заводу в городе Кинешме Ивановской области РФ. На предприятии производят химические вещества и взрывчатку.

Местные жители сообщили о мощных взрывах на территории завода. Российские власти традиционно заявили, что "отбили атаку" и "сбили все дроны", однако многочисленные фото и видео показывают густой дым над промышленной зоной.

Оперштаб Ивановской области пытался приуменьшить масштабы повреждений. "В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено хозяйственное сооружение для хранения упаковки", — сообщили в оперштабе.

Завод расположен в промышленной зоне Кинешмы — одного из самых больших городов Ивановской области. Помимо атаки на химзавод, в российских регионах зафиксировали ограничение авиасообщения. В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

Где расположен Дмитриевский химический завод

Ранее сообщалось, что россияне снова подняли в небо ракетоносцы Ту-95МС. Они вторую ночь подряд наносили удары по Украине.