Как Россия кроваво "поздравила" Киев с Днем города: показательные фото и видео

Люди бежали в укрытие под взрывы

Вторая ночь подряд под вражескими ракетами и дронами. Киев встретил годовщину создания в укрытиях и опасности. Россия "поздравила" столицу Украины с 1543-летием пожарами, травмированными горожанами и многочисленными обломками, разбросанными по всему городу.

Под атакой были Голосеевский, Днепровский, Шевченковский районы. Несколько жилых домов получили повреждения и разрушения. Работники экстренных служб работают на местах попаданий и падений обломков. Всего известно об 11 пострадавших, троим из которых понадобилась госпитализация.

Последствия попадания в Киеве

Дом серьезно поврежден

В одном из районов беспилотник попал прямо рядом с укрытием. В него успели попасть не все. На видео видно, что человек изо всех сил пытается добежать до безопасного места, слышны характерный звук "Шахеда" и взрыв. Заметьте — на этом и последующих видео слышно брань.

В метро люди прячутся от воздушной опасности. Сотни людей с детьми и животными спят на полу метро, потому что утром нужно работать, учиться, жить дальше.

Российские дроны могут и не взрываться, или оставаться опасными даже после сбивания или прилета. Отдельно отмечают — не касаться, или не повлечь за собой взрыв. Один из таких дронов залетел в общежитие к студентам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, кроме столицы, Россия атаковала и ряд других населенных пунктов. Погибшие есть в Житомирской, Хмельницкой, Николаевской областях.