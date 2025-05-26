Россияне снова атакуют Киев дронами: в столице раздаются взрывы

"Шахеды" начали летать с начала суток

Взрывы в Киеве и области раздаются 26 мая. Оккупационные российские войска ночью снова направили на Киев и область ударные БПЛА "Шахед".

В столице на фоне атаки вражеских беспилотников работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КМВА).

"Опасность ударных БПЛА остается. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", — говорится в сообщении — в 06:03.

После этого было слышно еще несколько серий звуков взрывов, в частности, работу ПВО.

Кроме утренних взрывов еще громко было ночью. Сигнал тревоги в столице объявили в 00:43. Через несколько минут в городе уже слышались звуки взрывов. Затем военные подтвердили, что в Киев летят дроны.

"Внимание! "Шахеды" на Киев и Харьков", — говорилось в сообщении в 00:54.

Кроме того, начальник КМВА Тимур Ткаченко призвал киевлян быть в безопасности отбоя тревоги, а мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу противовоздушной обороны.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях", — написал он в 00:56.

Накануне, по информации Киевской областной военной администрации, силы ПВО работали в области.

Российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России.

Напомним, "Телеграф" писал, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.