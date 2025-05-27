Сроки окончания войны и не только. В России впервые сказали, что будет в меморандуме

У Путина наконец-то рассказали немного деталей

В России сообщили, что готовят меморандум по урегулированию ситуации в Украине, включающий принципы и сроки урегулирования войны. В нем также будут условия для прекращения огня.

Как сказала Мария Захарова, представитель МИД РФ, после завершения работы над документом он якобы будет немедленно передан украинской стороне. Захарова также сказала, что надеется, что Киев параллельно готовит свои предложения и пришлет их одновременно с получением российского меморандума. Об этом она рассказала РосСМИ во время брифинга в Махачкале.

Напомним, недавно у Путина заявляли, что меморандум еще не готов. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что документ до сих пор нуждается в подготовке, а работа над ним продолжается. Впрочем, никаких конкретных сроков его завершения не сообщали, хотя ранее звучали обещания предоставить готовый документ к завершению обмена в формате "1000 на 1000". После этого в Кремле свое мнение изменили. Информации о следующем раунде переговоров, его времени и месте проведения пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле сделали ряд заявлений по поводу Трампа и переговоров с Украиной.