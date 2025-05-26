Меморандум еще не готов? У Путина снова тянут резину по поводу переговоров с Украиной

Кремль до сих пор не готов передать документ

Россия продолжает медлить с передачей проекта меморандума о прекращении огня Украине. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что документ до сих пор нуждается в подготовке, а работа над ним продолжается, хотя раньше в России говорили совсем другое.

Заявления Пескова передает пресс-служба Кремля. Ранее спикер Путина вынужден был признать отсутствие конкретных сроков подготовки так называемого "меморандума" о прекращении огня на фронте. В то же время в Москве утверждают, что пока нет понимания места и времени следующего раунда переговоров с Киевом.

"Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ нуждается в подготовке", — сказал Песков.

При этом глава МИД России Сергей Лавров на днях заявлял, что РФ передаст Украине свои условия мира сразу после завершения обмена пленными по схеме "1000 на 1000". Он отметил: "Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает".

Обмен пленными в формате 1000 на 1000 закончился 25 мая. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая, где стороны также согласовали обмениваться документами с детальным изложением видения условий прекращения огня.

Песков также заявил о продолжении реализации стамбульских договоренностей. При этом Россия продолжает массированные атаки по Украине, применяя различные виды вооружения.

Также ранее "Телеграф" писал, что Песков увидел "общие позиции" с Трампом и высказался о мирном соглашении с Украиной.