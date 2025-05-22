Прекращение огня "разделит" Украину: как снизить риски от этого, объяснил бывший советник Трампа

Такой сценарий не в интересах нашей страны

Тридцатидневное перемирие, к которому стремится Украина и которое является целью переговоров, по словам президента Владимира Зеленского, может представлять серьезную угрозу. Дело в том, что при прекращении огня линия фронта фактически станет границей и разделит наше государство.

Об этом сказал Джон Болтон, советник национальной безопасности президента Трампа в 2018-2019 годах, в интервью для LIGA.net. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность продолжать войну даже в случае перемирия.

"Меня действительно беспокоит то, что Украина вообще согласится на прекращении огня. Потому что как только это произойдет, если потом будут длительные переговоры, линия прекращению огня станет фактической границей. И вы получите разделенную страну, что, очевидно, не в интересах Украины", — сказал Болтон.

В то же время, в таком "разделенном" состоянии Украина должна иметь возможность продолжать войну. И здесь важно понимать, продолжат ли Соединенные Штаты под руководством президента США Дональда Трампа оказывать помощь или если он этого не сделает, компенсируют ли это европейцы.

Линия фронта на карте Deep State по состоянию на 22 мая 2025 г.

Однако, по словам Болтона, очевидно, что Украина оказалась в сложном положении.

"Я подозреваю, никто не хочет, чтобы война продолжалась. Но если это цена сохранения, возможности вернуть все украинские территории, то это, возможно, самый лучший выход", — сказал бывший советник Трампа.

Ранее "Телеграф" писал, что переговоры по прекращению огня в Украине технического уровня могут пройти на следующей неделе (26 мая — 1 июня). Это может произойти в Ватикане.