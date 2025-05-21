Стало известно, когда и где начнутся переговоры по прекращению огня в Украине

Ватикан хранит молчание по поводу переговоров между Россией и Украиной

Переговоры по прекращению огня в Украине технического уровня могут пройти на следующей неделе. Это может произойти в Ватикане.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Yle. Он сказал, что посредников стало больше.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа принимает участие", — отметил Стубб.

Он также рассказал, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.

По мнению Стубба, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном установлении мира.

Издание Reuters пишет, что Ватикан хранит молчание по поводу переговоров между Россией и Украиной, оставляя их перспективы неопределенными. Несмотря на то, что различные главы правительств, в частности Италии, пытаются оказать давление на Ватикан, чтобы он присоединился к мирным переговорам, там опасаются, что период перехода от одного папы к другому может стать политизированным.

Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Ватикан придерживается общей политики открытости для проведения переговоров по урегулированию любых глобальных конфликтов, но осторожно избегает слишком активных действий, чтобы не быть обвиненным в предвзятости к одной из воюющих сторон.

Следующие переговоры между Украиной и Россией могут состояться с участием представителей ЕС и США. Однако дата их проведения пока неизвестна.

Как сообщалось, после разговора с Путиным Трамп связался с европейскими лидерами и президентом Украины и проинформировал их о том, что не видит смысла во введении санкций против России. Кроме того, он сообщил, что США не будут участвовать в переговорах с Украиной и Россией.