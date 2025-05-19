Прекращения огня не будет: в Украине отреагировали на разговор Трампа и Путина

Ситуация с переговорами остается непонятной

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По итогу двухчасовой беседы они сделали заявления, которые уже прокомментировали украинские политики и блогеры.

Для многих суть переговоров так и осталась непонятной. Однако большинство склоняется к выводу, что прекращения огня в скором времени ждать не стоит.

Например, нардеп "Голос" Ярослав Железняк выразил убеждение, что будущие историки будут долго ломать головы над тем, что произошло в мае 2025 года.

Нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") добавил, что США по сути просигнализировали, что самоустраняются от переговоров. Кроме того, он дал прогноз о том, что война будет продолжаться минимум до конца года, поскольку Путин хочет провести еще одно наступление.

О том, что прекращения огня не будет, написала и бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что лучшее в этой ситуации — не питать ложных надежд на чудо.

Нардеп Даниил Гетманцев ("СН") прогнозирует, что Украине предстоит вступить в настоящую дипломатическую битву за свои интересы и простой она не будет.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко спрогнозировал, что дальше Трамп начнет в своем стиле нахваливать себя и переложит ответственность на Украину.

Автор крупнейшего мониторингового канала Украины "Николаевский Ванек" описал ситуацию, как пустую болтовню.

Тем временем политтехнолог Алексей Голобуцкий указал на то, что содержание брифингов Трампа и Путина практически противоположное.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его разговора с Путиным. По его словам, был поднят вопрос готовности США к более серьезным шагам в отношении России, вроде введения санкций.