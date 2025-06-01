Думали 5 часов: в России впервые высказались об атаке дронов СБУ на аэродромы
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Российское Минобороны утверждает, что "участники теракта задержаны"
Спецоперация СБУ 1 июня в России была осуществлена FPV-дрономами по аэродромам со стратегической авиацией. Враг назвал это терактом.
Минобороны РФ сообщает, что атака была совершена в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Кроме этого, в сообщении говорится, что некоторые атаки якобы были "отбиты".
Россияне признали тот факт, что в Мурманской и Иркутской областях вследствие запуска FPV-дронов с территории, расположенной в непосредственной близости от аэродромов, произошло мощное возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Успели россияне и ликвидировать пожары. Как сообщило враждебное Минобороны, "жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет".
В сообщении также говорится, что некоторые участники терактов якобы задержаны. Однако эту информацию никак не подтвердили в Украине.
Что известно об операции СБУ
Напомним, источники "Телегрфа" в спецслужбах сообщили, что днем 1 июня СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам России.
Под удары попали аэродромы: "Белая" (Иркутская область), "Оленя" (Мурманская область), "Дягилево" (Рязань, Рязанская область) и "Иваново" (Ивановская область).
По последней информации, пока известно о поражении не менее 41 самолета типов Ту-95 и Ту-22М3, а также А-50. Конечный ущерб, степень повреждений пока неизвестны.
По состоянию на 18.00 СБУ с официальной информацией еще не выходила.
Детальнее об операции "Паутина", последствиях атаки по каждому аэродрому — читайте в материале "Телеграфа".