В России обсуждают удар "Орешником"? В Кремле срочное совещание после атак по аэродромам, - СМИ

У российских "военкоров" уже началась истерика

В России могут обсуждать вопрос применения "Орешника" по Украине после атаки по военным аэродромам РФ и инцидентом с подрывами в ряде областей в первый день лета. Эту тему якобы обговаривают в Кремле на срочном совещании.

Об этом пишет "Инсайдер", ссылаясь на собственные источники. Он не исключает, что российский президент Владимир путин может выступить с предупреждением для мирного населения Украины.

"Некоторые российские военные заявляют, что выведение из строя стратегической авиации дает право РФ применить ядерное оружие", — пишет "Инстайдер".

Важно отметить, что это не официальная информация и никакого подтверждения ей нет!

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В то же время отметим, что российские "военкоры" уже жалуются в социальных сетях, что аэродром, по которому была совершена атака, не был надежно защищен. В одном из Telegram-каналов пропагандист злился, что єтот важный объект защищали покрышками.

Еще один российский "военкор" Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что России нужно правдиво рассказать все детали атаки по аэродромам. Он сам признал, что совсем скоро в сети появятся видео с дронов и спутников и тогда скрывать правду о масштабах атаки Росии станет еще сложнее.

Что произошло на аэродромах РФ — коротко

1 июня на аэродромах "Оленья" (Мурманская область) и "Белая" (Иркутская область) произошли масштабные пожары. "Телеграфу" стало известно, что это СБУ провела спецоперацию по уничтожению вражеских бомбардировщиков.

"Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. В настоящее время известно о поражении более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", — говорится в сообщении.

Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 мая россияне сосредоточили большое количество своих ТУ-96МС на аэродроме в Мурманской области.