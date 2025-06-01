Под носом Бортникова: Зеленский поделился блестящими деталями атаки СБУ на РФ

7 млрд долларов США — ориентировочная стоимость стратегической авиации врага

Владимир Зеленский поделился деталями спецоперации СБУ в России 1 июня. Он сообщил, что в результате этого поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении. Зеленский рассказал и другие детали, интереснее всего по его словам, "офис" операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

"В общей сложности в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования", — сказал он в обращении.

Добавим, что по данным Службы безопасности Украины, 7 млрд. долларов США — ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации "Паутина".

Что известно об операции СБУ

Напомним, источники "Телеграфа" в спецслужбах сообщили, что днем 1 июня СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам России. Причем объекты расположены в глубоком тылу – к ним сотни километров от границы Украины.

Под удары попали аэродромы: "Белая" (Иркутская область), "Оленя" (Мурманская область), "Дягилево" (Рязань, Рязанская область) и "Иваново" (Ивановская область).

По последней информации, пока известно о поражении не менее 41 самолета типов Ту-95 и Ту-22М3, а также А-50.

Детальнее об операции "Паутина", последствиях атаки по каждому аэродрому — читайте в материале "Телеграфа".